Rojo de la Vega rechaza albergue migrante en pleno corazón de Tepito; exige investigación y consulta

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc. Foto: Cuartoscuro

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, rechazó la creación de un albergue para personas migrantes en lo que era la Escuela Libre de Homeopatía y que, acusan, fue desmantelada por el Gobierno de la Ciudad de México.

Rojo de la Vega exigió respeto para los habitantes de Tepito y llamó a las autoridades competentes a consultar a los habitantes del “Barrio bravo”.

Alessandra Rojo de la Vega denuncia despojo

Durante un acto público con vecinos, estudiantes y médicos, Rojo de la Vega calificó como una imposición unilateral la decisión de cerrar el inmueble, retirar equipo médico e instalar un centro migrante sin diálogo con la alcaldía ni con la comunidad.

“Hoy este lugar fue tomado sin avisarle a nadie, ni a los estudiantes, ni a las y los vecinos, ni siquiera la alcaldía. Lo cerraron, lo desmantelaron, se llevaron incluso el equipo del quirófano y nadie sabe dónde está. ¿Y para qué? Para instalar sin consenso de la comunidad un refugio para personas migrantes”, destacó la alcaldesa de Cuauhtémoc.

Pide investigar y frenar proyecto

Rojo de la Vega solicitó una investigación sobre el desmantelamiento del hospital, la restitución de su uso original y garantizó que su Gobierno seguirá defendiendo los espacios públicos de Cuauhtémoc.

“Respaldamos a los estudiantes, a los médicos que hoy exigen que se detenga este proyecto impuesto sin consulta. Que se investigue a fondo el desmantelamiento del hospital. Que se respete el uso educativo y médico del inmueble”.

“No es contra migrantes”: afirma Rojo de la Vega

La alcaldesa dejó en claro que su postura no es en contra de los migrantes, sino contra las decisiones sin consulta ni planeación.

“Quiero dejar algo muy claro, porque no voy a permitir que lo distorsionen. Esto no es en contra de los migrantes. Esta alcaldía cree en la solidaridad, en el derecho a migrar y en la dignidad humana, pero la ayuda no se impone destruyendo escuelas. La empatía no se construye arrebatando hospitales y los caprichos políticos no pueden pisotear a toda una comunidad”.

Además, destacó que los refugios no deben hacerse en “cascos urbanos” por el impacto que tienen en zonas densamente pobladas.

“No se deben instalar campamentos en los cascos urbanos porque no existen condiciones para ello. Impactan negativamente sobre la movilidad, suponen un riesgo de seguridad y de salud pública. Y toman espacios destinados para la atención de nuestra comunidad, dejándola más vulnerable”.