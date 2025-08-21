GENERANDO AUDIO...

Aprovecha el trámite del testamento gratuito. Foto: Cuartoscuro.

La alcaldía Iztapalapa amplió el programa de testamentos gratuitos para que, a partir de los 40 años de edad, los habitantes en situación de vulnerabilidad puedan acceder a este trámite sin costo.

La medida, publicada el 24 de julio en la Gaceta Oficial de la CDMX, está vigente desde el mes de julio y hasta agosto de 2025, con el objetivo de brindar certeza jurídica sobre el patrimonio y prevenir conflictos familiares futuros.

Este programa beneficiará a más de 10 mil personas y se lleva a cabo en coordinación con la Notaría 234 de la Ciudad de México, la cual asignará día y hora para la firma del documento.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Quiénes pueden solicitar el testamento gratuito en CDMX?

Las autoridades precisaron que el beneficio aplica únicamente para quienes cumplan con estas condiciones:

Tener entre 40 y 64 años de edad

Residir en la alcaldía Iztapalapa

Acreditar una situación de vulnerabilidad social o económica

Documentos que debes llevar

Los interesados deberán presentar original y dos copias de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento en buen estado

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte)

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Formato de solicitud y cuestionario socioeconómico (disponibles en el módulo de atención)

¿Dónde se realiza el trámite del testamento en CDMX?

El registro se lleva a cabo en la Dirección General Jurídica de Iztapalapa, ubicada en Aldama 63, esquina con Ayuntamiento, colonia Barrio San Lucas.

La alcaldía recordó que el programa sólo estará activo durante los dos meses señalados, por lo que llamó a los interesados a no dejar pasar la oportunidad.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Tlalpan anuncia ley seca durante 6 días por fiestas patronales]

¿Por qué es importante hacer un testamento?

De acuerdo con el Gobierno capitalino, este programa busca evitar disputas legales entre familiares y garantizar que los bienes de cada persona se distribuyan de acuerdo con su voluntad. Además, fomenta que la cultura de la planeación patrimonial no sea exclusiva de adultos mayores, sino que también sea adoptada desde edades más tempranas.