Testimonios tras explosión en Santa Martha, Iztapalapa. Fuente: Cuartoscuro

Vecinos de Iztapalapa, víctimas y familiares, relataron el terror que vivieron este miércoles tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, a la altura de la estación Santa Martha, del Metro de la Ciudad de México.

Una víctima del accidente contó a los habitantes de la zona lo que vivió durante la explosión en el Puente de la Concordia.

“Hay gente que se quedó adentro de sus carros, niños, pero yo no supe bien si se cayó la pipa o qué pasó”. Anónimo

Vecinos narran momentos de terror

Entre el caos, las detonaciones y el fuego, vecinos narraron cómo apoyaron a personas heridas mientras llegaban los servicios de emergencia.

Yesenia Hernández, habitante de la zona, contó que todo comenzó con un estruendo fuerte:

“Primero se escuchó una detonación pequeña y después una muy grande. Cuando salí a asomarme vi cómo se levantó el fuego y el humo. La gente corría sin piel, su ropa se les había quemado. Nos dijeron que saliéramos porque la pipa podía volver a explotar”, relató.

La explosión fue tan intensa que rompió vidrios de viviendas cercanas y provocó nuevas detonaciones debido a los vehículos alcanzados por el fuego.

“Gente corriendo desnuda y quemada”

Otro testigo, dueño de una barbería en Lomas de Zaragoza, describió la magnitud del siniestro:

“Escuchamos un estruendo muy fuerte, salí y vi llamas de hasta 50 metros de altura. Había gente corriendo desnuda, con la piel quemada. Muchos vecinos intentamos ayudar como podíamos; cargamos a una señora completamente quemada y la llevamos hacia las ambulancias”, dijo.

De acuerdo con su testimonio, los servicios de emergencia tardaron cerca de 35 minutos en llegar, tiempo en el que los propios vecinos organizaron ayuda improvisada con cobijas y cubetas de agua.

“El fuego estaba a 10 metros de mi casa”

Alonso Medina, otro vecino, señaló que el incendio estuvo a punto de alcanzar su domicilio:

“El fuego quedó como a 10 metros de mi casa. Cerré rápido mi negocio y me subí a ver qué pasaba. Vi a varias personas quemadas caminando por la autopista. Yo creo que hay más heridos de los que dicen”, comentó.

Vecinos de la zona señalaron que, a pesar de la magnitud de la explosión, agradecen que el fuego no se extendiera más, pues a escasos metros del Puente de la Concordia se encuentra una gasolinera que pudo haber provocado una tragedia aún mayor.

Familias buscan a sus seres queridos

Entre la desesperación, también hay quienes buscan a sus familiares. Virginia Chávez reportó que una de sus parientes fue trasladada con quemaduras de tercer grado y problemas respiratorios.

“Mi hermana tiene quemaduras de tercer grado y problemas de respiración. La trasladaron, pero todavía no sabemos en qué hospital está”.

Hasta ahora, no han logrado ubicarla en los hospitales de la Ciudad de México.

