Tiendas SuperISSSTE en CDMX: ¿quiénes pueden comprar y qué productos venden?

Las tiendas SuperISSSTE se han consolidado como una opción accesible para realizar compras de despensa, artículos de oficina y productos de cuidado personal. Operadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuentan con más de 3 mil productos y 17 sucursales estratégicamente ubicadas en la Ciudad de México (CDMX); debido a sus precios baratos, varios se han preguntado quiénes pueden consumir en estas.

¿Quién puede comprar en las tiendas SuperISSSTE?

Contrario a lo que muchos creen, no es necesario ser derechohabiente del ISSSTE ni presentar credencial para acceder a sus ofertas. Los productos están disponibles para trabajadores del Estado, pensionados y público en general.

¿Dónde encontrar las tiendas SuperISSSTE en CDMX?

Las 17 sucursales de la CDMX, están abiertas de 08:00 a 21:00 horas:

  • Buenavista: Jesús García Corona No. 140, Col. Buenavista, Cuauhtémoc
  • Ciudadela: Manuel Tolsa No. 9, esq. Tres Guerras, Col. Centro, Cuauhtémoc
  • Coruña: Av. Coruña s/n, Col. Viaducto Piedad, Iztacalco
  • Coyoacán: Av. Coyoacán No. 521, Col. Del Valle, Benito Juárez
  • Culhuacán: Av. Santa Ana, esq. Canal Nacional, Col. San Francisco Culhuacán, Coyoacán
  • Cupa: Av. Coyoacán No. 1435, Ed. H, Local 52, Col. Del Valle Centro, Benito Juárez
  • Doctores: Calle Doctor Pascua, esq. Doctor Andrade, Col. Doctores, Cuauhtémoc
  • Jardín Balbuena: Av. del Taller y Retorno No. 38, Col. Jardín Balbuena, Venustiano Carranza
  • Melchor Ocampo: Av. Melchor Ocampo No. 91, Col. Tlaxpana, Miguel Hidalgo
  • Peluqueros: Peluqueros No. 310, Col. Michoacana, Venustiano Carranza
  • San Fernando: Av. San Fernando No. 15, Col. Toriello Guerra, Tlalpa.
  • SAT: Av. Hidalgo 77, entre Paseo de la Reforma y Valerio Trujano, Col. Guerrero, Cuauhtémoc
  • Tacubaya: Calle Vicente Eguía No. 62, Col. San Miguel Chapultepec, Miguel Hidalgo
  • Tepepan: Calz. México Xochimilco No. 5713, Col. La Noria, Xochimilco
  • Vértiz: Doctor Vértiz No. 543, esq. Obrero Mundial, Col. Narvarte, Benito Juárez
  • Villa Coapa: Av. Tepetlapa s/n, esq. Escuela Naval Militar, Col. Alianza Popular Revolucionaria, Coyoacán
  • Zaragoza: Calz. Ignacio Zaragoza No. 1711, Col. Tepalcates, Iztapalapa

¿Y qué se vende en las tiendas SuperISSSTE?

Estas tiendas, aparte de los productos básicos del hogar en cuestión de higiene y alimento, cuentan con un programa denominado “Lunes del Huerto”, que ofrece frutas y verduras frescas a precios equiparables a los de la Central de Abasto. Además, incorporaron la venta de leche Liconsa, con el objetivo de apoyar a productores nacionales, eliminar intermediarios y mantener precios justos para las familias capitalinas.

Algunas sucursales cuentan con áreas especializadas como ópticas o tiendas naturistas, además de facturación electrónica, descuentos especiales, y trámites como la credencial INAPAM.

