“Tiene quemaduras en el 98% de su cuerpo”: hija de Alicia Matías Teodoro, abuela que protegió a su nieta en explosión de pipa
La historia de Alicia Matías Teodoro, una abuela de 49 años, se ha convertido en uno de los testimonios más significativos y conmovedores tras la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX). De acuerdo con las declaraciones públicas de sus hijas, Alicia protegió con su propio cuerpo a su nieta de 2 años durante el siniestro ocurrido en el Puente de la Concordia este 10 de septiembre de 2025.
La abuela heroína de Iztapalapa
Una de las hijas de Alicia Matías Teodoro explicó: “Fue la mujer que protegió a mi sobrina de 2 años… es mi mamá”. La menor sufrió quemaduras de tercer grado en brazos y piernas, y permanece bajo sedación. En el último reporte, tanto la abuela como su nieta permanecen graves en el hospital.
Prefirió quemarse ella
Las hijas de Alicia confirmaron que la mujer presenta quemaduras en el 98% de su cuerpo y se encuentra internada en terapia intensiva. “Por favor, hagan todo lo que esté en sus posibilidades por salvar a mi mamá”, expresó una de ellas al pedir apoyo para su atención médica.
Alicia Matías Teodoro, checadora en Santa Martha
La mujer trabaja como checadora de camiones en la base de Santa Martha, cercana al lugar donde ocurrió el siniestro. En el momento de la explosión de la pipa, con capacidad de 49 mil 500 litros de gas LP, Alicia se encontraba con su nieta y decidió cubrirla para protegerla del fuego.
Hija confirma estado crítico tras explosión de pipa
De acuerdo con la información difundida por sus familiares, Alicia Matías Teodoro permanece hospitalizada bajo estricta vigilancia médica. Su caso ha sido difundido públicamente debido a la magnitud de las lesiones. “Tiene quemaduras en el 98% de su cuerpo”, confirmó una de sus hijas en un mensaje dirigido a medios y autoridades.
En redes sociales hacen tributo a abuela Alicia, quien salvó a su nieta en la explosión
Las redes sociales se han vencido ante la muestra de valentía de la abuela Alicia y, a través de imágenes, han rendido tributo a esta mujer que, sin dudarlo, cubrió con su cuerpo el de su nieta para protegerla.