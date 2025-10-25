Tiroteo en Tepito deja dos muertos y una mujer herida en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Tiroteo en Tepito deja víctimas. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Dos personas murieron y una mujer resultó herida tras un ataque a balazos en el Eje 1 Norte, en la colonia Morelos, en Tepito, de la Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), entre las víctimas se encuentra un hombre que transitaba por la zona y una mujer lesionada de bala en la rodilla, quien fue trasladada a un hospital por sus familiares.

Sujeto dispara contra dos hombres y huye en motocicleta

Primeros reportes señalan que un hombre llegó al sitio y disparó directamente contra dos personas. Un policía que se encontraba cerca intentó detenerlo, pero el agresor le apuntó y abrió fuego, por lo que el agente repelió la agresión. El presunto responsable huyó hacia una vecindad en la calle Tenochtitlán y luego escapó en una motocicleta.

Autoridades buscan al agresor y abren investigación

La SSC-CDMX informó que se mantiene un operativo de búsqueda apoyado con cámaras de videovigilancia en la zona y hospitales cercanos. El otro hombre atacado llegó por sus propios medios a un hospital, donde fue declarado sin signos vitales.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que realizará las indagatorias y peritajes correspondientes para esclarecer los hechos y ubicar al responsable.