Tlalpan anuncia ley seca durante 6 días por fiestas patronales

GENERANDO AUDIO...

En la alcaldía Tlalpan aplicarán ley seca. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX), ordenó la suspensión de la venta y consumo de bebidas alcohólicas, ley seca, en su zona centro del 26 al 31 de agosto, con motivo de las fiestas patronales que se celebrarán en la demarcación.

La medida, publicada mediante un acuerdo oficial en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, busca preservar el orden y la seguridad pública, al considerar que la venta de alcohol durante estos eventos puede representar un riesgo para la convivencia pacífica y la integridad de los asistentes, al concentrarse un gran número de personas en las calles.

La alcaldesa Gabriela Osorio Hernández señaló que las festividades tradicionales implican un alto impacto social, por lo que se requiere prevenir posibles incidentes.

¿En qué zona aplica la ley seca?

Con base en las atribuciones legales de la demarcación, se determinó la aplicación de la ley seca en vinaterías, tiendas de abarrotes, autoservicios, supermercados con licencia para vender alcohol, bares, cantinas, salones de fiestas, discotecas y cualquier otro establecimiento similar dentro de la colonia Tlalpan Centro.

También queda prohibido el expendio de alcohol en puestos temporales o en la vía pública, incluyendo ferias, romerías, tianguis y kermeses.

Sólo estarán exentos del acuerdo aquellos negocios con permiso para la venta de bebidas alcohólicas al copeo y que sirvan alimentos preparados, siempre y cuando lo hagan dentro del horario permitido por su licencia.

Las autoridades advirtieron que las violaciones serán sancionadas conforme a la legislación vigente en materia de establecimientos mercantiles y cultura cívica.