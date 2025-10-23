Tlalpan ordena ley seca en Santa Úrsula Xitla durante 4 días

GENERANDO AUDIO...

En Tlalpan, CDMX, se aplicará ley seca. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), en la alcaldía Tlalpan, se ordenó la suspensión de la venta y consumo de bebidas alcohólicas (ley seca) en el Pueblo de Santa Úrsula Xitla del 24 al 27 de octubre, con motivo de las festividades locales.

¿Cuándo inicia la ley seca en Tlalpan?

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la medida aplicará desde las 00:00 horas del 24 hasta las 24:00 horas del 27 de octubre, en todos los establecimientos mercantiles de la zona, incluidos vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, autoservicios, restaurantes, bares, cantinas, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas y similares.

También se prohibirá la venta y el consumo de alcohol en ferias, romerías, kermeses, tianguis y festejos populares instalados temporalmente en la vía pública.

“Se ordena la prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos que se instalen temporalmente con motivo de ferias, festividades populares y tradicionales en la vía pública. Igualmente, se prohíbe la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el interior de las ferias, romerías, kermeses, tianguis, mercados, festejos populares y otros lugares en donde se presenten situaciones similares en cuanto al consumo y venta de bebidas alcohólicas”, se puede leer en la Gaceta de CDMX.

Sólo quedarán exentos los establecimientos de impacto vecinal y zonal que vendan alimentos preparados y cuenten con permiso vigente para ofrecer bebidas alcohólicas al copeo, dentro del horario autorizado.

Las autoridades advirtieron que el incumplimiento de la disposición será sancionado conforme a la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Cultura Cívica, la Ley de Procedimiento Administrativo y otras normas aplicables en la Ciudad de México.