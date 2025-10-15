Toman la Facultad de Medicina de la UNAM; estudiantes exigen diálogo y carta de no represalias

GENERANDO AUDIO...

La Facultad de Medicina de la UNAM fue tomada por un grupo de estudiantes que demanda la instalación de una mesa de diálogo “real” con participación de profesores, trabajadores y alumnado, además de la firma de una carta de no represalias como condición para devolver las instalaciones.

De acuerdo con información publicada en redes sociales, los estudiantes señalaron que las decisiones dentro de la facultad se han impuesto “desde arriba”, por lo que solicitan un proceso de negociación horizontal y transparente.

Hasta la noche del 15 de octubre de 2025, la situación en la Facultad de Medicina sigue siendo tensa, y aunque se mantiene la comunicación entre autoridades y estudiantes, el control del plantel continúa en disputa. Se espera que en las próximas horas se emita un pronunciamiento oficial sobre el caso.

La dirección responde: diálogo y medidas de seguridad

La dirección de la Facultad de Medicina, encabezada por la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, emitió un comunicado reafirmando su compromiso con el diálogo abierto, la transparencia y la seguridad universitaria.

En el documento, difundido el 14 de octubre, la facultad informó que desde el 29 de septiembre mantiene un proceso de diálogo continuo con el alumnado, el profesorado y autoridades universitarias. A la fecha, se han celebrado tres mesas formales de trabajo en las que se discutieron temas de seguridad, salud mental y reprogramación de evaluaciones.

Entre los acuerdos alcanzados destacan:

Reforzamiento de seguridad con instalación de luminarias, cámaras y botones de auxilio.

con instalación de luminarias, cámaras y botones de auxilio. Atención a la salud mental mediante el fortalecimiento del Programa PROSAM.

mediante el fortalecimiento del Programa PROSAM. Reprogramación ordenada de exámenes de octubre y noviembre.

de octubre y noviembre. Regreso escalonado a clases de primer y segundo año de las licenciaturas de Médico Cirujano y Nutrición Humana.

La dirección también exhortó a la comunidad a mantenerse informada por medios institucionales y rechazó cualquier forma de violencia o intimidación dentro de las instalaciones universitarias.

