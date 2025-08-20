Levantan bloqueo en Tlalpan: trabajadoras sexuales protestaron por ciclovía

GENERANDO AUDIO...

Trabajadoras sexuales bloquearon y se manifestaron sobre calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México, como protesta contra la construcción de la ciclovía prevista en la importante avenida capitalina. De acuerdo con las manifestantes, ese proyecto afecta su actividad.

La tarde de este martes, las manifestantes, que afectaron Calzada de Tlalpan, a la altura de Coruña, afirmaron que el nuevo carril para el paso de bicicletas las obligará a dejar Tlalpan e irse calles adentro de las colonias vecinas, lo que, dijeron, podría afectar su actividad.

Con cartulinas, las trabajadoras sexuales exigieron a las autoridades “derechos iguales”.

Ovial reporta libre paso en Calzada de Tlalpan

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó libre paso en Calzada de Tlalpan al Sur, a la altura de Viaducto.

La ciclovía sobre Calzada de Tlalpan

El Gobierno de la Ciudad de México impulsa este proyecto de movilidad sustentable, el cual contempla la ampliación de la red ciclista en el sur de la capital como parte del Plan Ciclista 2025-2030.

A inicio de junio, las autoridades capitalinas anunciaron la creación de 300 kilómetros nuevos de ciclovías que se sumarán a los 553 kilómetros ya existentes.

A través de un comunicado informaron sobre “la ampliación de la infraestructura ciclista en torno a Calzada de Tlalpan, incluyendo la conexión transversal a través de corredores como Lorenzo Boturini, Eje 5 y Eje 6 Sur, Miguel Ángel de Quevedo hasta Calzada Taxqueña, División del Norte hacia Coapa, y Ponciano Arriaga, que conecta el Monumento a la Revolución con el Zócalo capitalino”