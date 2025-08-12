GENERANDO AUDIO...

Este martes 12 de agosto de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México (CDMX), siendo la más destacada la que tienen prevista la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) del Estado de Guerrero, en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas dos marchas, cinco concentraciones, dos citas agendadas, dos rodadas ciclistas y 13 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas

1. Familias Unidas Procal La Lomita

Hora: 10:00

10:00 Lugar de inicio: Camino Real a Toluca y Calle 10 s/n, Col. Cristo Rey, Alc. Álvaro Obregón.

Camino Real a Toluca y Calle 10 s/n, Col. Cristo Rey, Alc. Álvaro Obregón. Destino: Sede de la Alcaldía Álvaro Obregón, Calle 10 y Canario s/n, Col. Tolteca.

Sede de la Alcaldía Álvaro Obregón, Calle 10 y Canario s/n, Col. Tolteca. Demanda: Rechazo a la expropiación del predio “La Lomita” y denuncia por presunta violencia ejercida por autoridades.

Rechazo a la expropiación del predio “La Lomita” y denuncia por presunta violencia ejercida por autoridades. Aforo estimado: 70 personas.

2. Comunidad estudiantil ENALLT-UNAM

Hora: 11:00

11:00 Lugar de inicio: Facultad de Ciencias de la UNAM, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.

Facultad de Ciencias de la UNAM, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán. Destino: Rectoría de la UNAM.

Rectoría de la UNAM. Demanda: Continuar búsqueda de estudiante de Biología desaparecida el 12 de julio en inmediaciones del Pico del Águila.

Continuar búsqueda de estudiante de Biología desaparecida el 12 de julio en inmediaciones del Pico del Águila. Aforo estimado: 90 personas.

Concentraciones

1. Liberación Animal MX

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Col. Doctores.

Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Col. Doctores. Demanda: Justicia por caso de maltrato animal ocurrido el 27 de mayo de 2024 en Coyoacán.

Justicia por caso de maltrato animal ocurrido el 27 de mayo de 2024 en Coyoacán. Aforo estimado: 45 personas.

2. Centro Cultural y Artesanal Indígena CDMX A.C.

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Zócalo Capitalino.

Zócalo Capitalino. Demanda: Participación en la “Fiesta de las Culturas Indígenas 2025” y presentación de demandas.

Participación en la “Fiesta de las Culturas Indígenas 2025” y presentación de demandas. Aforo estimado: 30 personas.

3. Colectivo “Pena Sin Culpa”

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Demanda: Resolución de caso y cumplimiento de tratados internacionales sobre libertad personal.

Resolución de caso y cumplimiento de tratados internacionales sobre libertad personal. Aforo estimado: 80 personas.

4. Plataforma de Medios Digitales “AJ+ en Español”

Hora: 19:00

19:00 Lugar: Ángel de la Independencia.

Ángel de la Independencia. Demanda: Vigilia en memoria de seis periodistas fallecidos en Gaza y visibilizar riesgos de comunicadores.

Vigilia en memoria de seis periodistas fallecidos en Gaza y visibilizar riesgos de comunicadores. Aforo estimado: 35 personas.

5. Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) del Estado de Guerrero

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugares: Dependencias federales como SADER, SEDATU y CONAGUA.

Dependencias federales como SADER, SEDATU y CONAGUA. Demanda: Cumplimiento del “Programa Cosechando Soberanía” y atención a la presa “Los Sabinos”.

Cumplimiento del “Programa Cosechando Soberanía” y atención a la presa “Los Sabinos”. Aforo estimado: 120 personas.

Citas Agendadas

1. Vecinos de las colonias Aztecas y Progreso

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Parroquia de “Santa Catalina de Suecia”, Col. Azteca.

Parroquia de “Santa Catalina de Suecia”, Col. Azteca. Demanda: Reparación de daños por lluvias del 10 de agosto.

Reparación de daños por lluvias del 10 de agosto. Aforo estimado: 50 personas.

2. Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Secretaría de Gobierno.

Secretaría de Gobierno. Demanda: Revisión de carpetas de investigación.

Revisión de carpetas de investigación. Aforo estimado: 25 personas.

Rodadas Ciclistas

1. “Cletos Nocturnos”

Hora: 20:45

20:45 Recorrido: Parque Arboledas, Col. Del Valle, a Parque Lineal Gran Canal, Col. Azteca.

Parque Arboledas, Col. Del Valle, a Parque Lineal Gran Canal, Col. Azteca. Aforo estimado: 20 personas.

2. “Amigos en Bici”

Hora: 21:00

21:00 Recorrido: Parque Hundido, Col. Extremadura Insurgentes, a Parque Bicentenario, Col. San Lorenzo Tlaltenango.

Parque Hundido, Col. Extremadura Insurgentes, a Parque Bicentenario, Col. San Lorenzo Tlaltenango. Aforo estimado: 20 personas.

