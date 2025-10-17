Trabajadores de la salud encabezan las movilizaciones este 17 de octubre
Este viernes 17 de octubre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas dos marchas, 13 concentraciones, cinco citas agendadas, una rodada motociclista, nueve rodadas ciclistas, una rodada en patines y ocho eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes.
Marchas y Manifestaciones Programadas
- Colectivo “Hasta Encontrarles”
- Hora: 06:30
- Lugar: Estación “Chabacano”, Líneas 2 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Demanda: Abordarán el transporte para continuar con la búsqueda de personas desaparecidas en la zona de Ajusco
- Aforo estimado: 50 personas
- Colectiva “Todas Unidas”
- Hora: 09:00
- Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc)
- Demanda: Exigen justicia para el caso de violación de una joven, buscando una resolución imparcial y garantizando la reparación del daño
- Aforo estimado: 25 personas
- Colectivo “40 Días por la Vida”
- Hora: 08:00
- Lugar: Diferentes puntos en Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán
- Demanda: Exigen la defensa de la vida a nivel nacional
- Aforo estimado: 50 personas
- Colectiva “Mercaditas Autónomas Mómoxcas”
- Hora: 09:00
- Lugar: Milpa Alta (Plaza Tláhuac)
- Demanda: Protesta en contra de la violencia económica que afecta a las mujeres de la comunidad.
- Aforo estimado: 40 personas
- Colectivo “Genesis”
- Hora: 10:00
- Lugar: Tribunal Superior de Justicia (James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc)
- Demanda: Exigen justicia para un menor de edad víctima de violencia familiar
- Aforo estimado: 50 personas
- Colectivo “Aura de Paz Femenina”
- Hora: 12:00
- Lugar: Universidad Pedagógica Nacional (Tlalpan)
- Demanda: Protesta contra la violencia económica hacia las mujeres
- Aforo estimado: 40 personas
- Colectivo “La Comuna 4:20”
- Hora: 12:00
- Lugar: Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos”, Col. Centro Histórico
- Demanda: Exigen espacios públicos para la venta de productos artesanales de la comunidad
- Aforo estimado: 100 personas
- Coordinadora Anarquista Tejiendo Libertad
- Hora: 17:00
- Lugar: Parque “Lincoln”, Av. Emilio Castelar No. 163, Col. Polanco III Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo
- Demanda: Protesta contra la represión en Indonesia y las movilizaciones sociales en otros países
- Aforo estimado: 60 personas
- Estudiantes Organizados de la UNAM
- Hora: 12:00
- Lugar: Auditorio “Justo Sierra”, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
- Demanda: Exigen la restitución de una docente del programa “Pilares”
- Aforo estimado: 150 personas
- Colectivo de Resistencia Estudiantil “10 de Junio”
- Hora: Durante todo el día
- Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco
- Demanda: Actividades culturales y políticas en defensa de la lucha zapatista
- Aforo estimado: 50 personas