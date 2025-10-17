GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 17 de octubre. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 17 de octubre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas dos marchas, 13 concentraciones, cinco citas agendadas, una rodada motociclista, nueve rodadas ciclistas, una rodada en patines y ocho eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes.

Marchas y Manifestaciones Programadas