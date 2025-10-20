GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 20 de octubre. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 20 de octubre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevantes son las que realizarán la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud y los estudiantes organizados de la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas 15 concentraciones, dos citas agendadas, dos rodada ciclistas, dos rodadas en patines y 17 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes.

Principales Movilizaciones y Demandas

Cuauhtémoc

Colectivo “Hasta Encontrarles” Hora: 06:30 h Lugar: Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Metro Demanda: Apoyo a la Brigada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Ajusco, Tlalpan. Aforo estimado: 50 personas

Colectiva “Todas Unidas” Hora: 09:00 h Lugar: Tribunal Superior de Justicia CDMX Demanda: Justicia en caso de violencia sexual Aforo estimado: 25 personas

Colectivo Nacional “No Más Presxs Inocentes” Hora: 09:30 h Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Oriente Demanda: Libertad para persona presuntamente detenida de forma injusta Aforo estimado: 25 personas

Diputada Local de Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista Hora: 09:30 h Lugar: Plaza Comercial Tacuba 46 Demanda: Denuncia de agresión sufrida en el Centro Histórico Aforo estimado: 40 personas

Colectivo “Génesis” Hora: 10:00 h Lugar: Tribunal Superior y Juzgados Penales de CDMX Demanda: Justicia en caso de violencia infantil y de género Aforo estimado: 50 personas

Colectivo “Hijas de la Cannabis” Hora: 12:00 h Lugar: Plaza Tlaxcoaque Demanda: Evento a favor del consumo responsable de cannabis Aforo estimado: 1000 personas

Colectivo “La Comuna 4:20” Hora: 12:00 h Lugar: Parque “Francisco Primo de Verdad” y Jardín “Luis Pasteur” Demanda: Regulación de consumo de cannabis Aforo estimado: 100 personas

Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Hora: 11:00 h Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución Demanda: Alto a la guerra contra pueblos indígenas Aforo estimado: 50 personas

Asociación Nacional de Artesanos Indígenas Hora: 12:00 h Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías Demanda: Espacios para venta de artesanías Aforo estimado: 15 personas



