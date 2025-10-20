Trabajadores de la salud y estudiantes de la UNAM encabezan las movilizaciones en CDMX este 20 de octubre
Este lunes 20 de octubre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevantes son las que realizarán la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud y los estudiantes organizados de la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas 15 concentraciones, dos citas agendadas, dos rodada ciclistas, dos rodadas en patines y 17 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes.
Principales Movilizaciones y Demandas
Cuauhtémoc
- Colectivo “Hasta Encontrarles”
- Hora: 06:30 h
- Lugar: Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Metro
- Demanda: Apoyo a la Brigada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Ajusco, Tlalpan.
- Aforo estimado: 50 personas
- Colectiva “Todas Unidas”
- Hora: 09:00 h
- Lugar: Tribunal Superior de Justicia CDMX
- Demanda: Justicia en caso de violencia sexual
- Aforo estimado: 25 personas
- Colectivo Nacional “No Más Presxs Inocentes”
- Hora: 09:30 h
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Oriente
- Demanda: Libertad para persona presuntamente detenida de forma injusta
- Aforo estimado: 25 personas
- Diputada Local de Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista
- Hora: 09:30 h
- Lugar: Plaza Comercial Tacuba 46
- Demanda: Denuncia de agresión sufrida en el Centro Histórico
- Aforo estimado: 40 personas
- Colectivo “Génesis”
- Hora: 10:00 h
- Lugar: Tribunal Superior y Juzgados Penales de CDMX
- Demanda: Justicia en caso de violencia infantil y de género
- Aforo estimado: 50 personas
- Colectivo “Hijas de la Cannabis”
- Hora: 12:00 h
- Lugar: Plaza Tlaxcoaque
- Demanda: Evento a favor del consumo responsable de cannabis
- Aforo estimado: 1000 personas
- Colectivo “La Comuna 4:20”
- Hora: 12:00 h
- Lugar: Parque “Francisco Primo de Verdad” y Jardín “Luis Pasteur”
- Demanda: Regulación de consumo de cannabis
- Aforo estimado: 100 personas
- Movimiento de Unificación y Lucha Triqui
- Hora: 11:00 h
- Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución
- Demanda: Alto a la guerra contra pueblos indígenas
- Aforo estimado: 50 personas
- Asociación Nacional de Artesanos Indígenas
- Hora: 12:00 h
- Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías
- Demanda: Espacios para venta de artesanías
- Aforo estimado: 15 personas
Tlalpan, Coyoacán y Álvaro Obregón
- Movimiento “40 Días por la Vida”
- Hora: 08:00 h
- Lugares: Fundaciones Marie Stopes (Tlalpan, Roma Sur, Coyoacán, Condesa)
- Demanda: Protesta contra el aborto
- Aforo estimado: 40 personas
- Colectiva “Aura de Paz Femenina”
- Hora: 12:00 h
- Lugar: Universidad Pedagógica Nacional, Tlalpan
- Demanda: Protesta feminista contra violencia económica
- Aforo estimado: 40 personas
- Estudiantes de la UNAM
- Hora: 12:00 h
- Lugar: Auditorio “Justo Sierra”, Facultad de Filosofía y Letras, CU
- Demanda: Asamblea interuniversitaria, derechos estudiantiles
- Aforo estimado: 150 personas
- Colectivo de Resistencia Estudiantil “10 de Junio”
- Hora: Durante todo el día
- Lugar: UAM Xochimilco
- Demanda: Jornada cultural en defensa de los pueblos indígenas
- Aforo estimado: 50 personas
- Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud
- Hora: 10:00 h
- Lugar: Hotel Royal Pullman, Tlalpan
- Demanda: Insumos médicos, uniformes, mejores condiciones laborales
- Aforo estimado: 200 personas
- Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas”
- Hora: 09:00 h
- Lugar: Alcaldía Milpa Alta
- Demanda: Visibilización de desigualdades económicas hacia mujeres indígenas
- Aforo estimado: 40 personas
- Coordinadora de Trabajadores de la Educación Comunitaria – PILARES
- Hora: 10:00 h
- Lugar: Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, Álvaro Obregón
- Demanda: Reinstalación de docente despedida
- Aforo estimado: 50 personas
- Coordinadora Anarquista Tejiendo Libertad
- Hora: 17:00 h
- Lugar: Parque “Lincoln”, Miguel Hidalgo
- Demanda: Protesta por represión en Indonesia
- Aforo estimado: 60 personas