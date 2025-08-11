GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en la CDMX. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 11 de agosto de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México (CDMX), siendo las más destacadas la que tienen prevista la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) y trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas dos marchas, dos concentraciones, cuatro citas agendadas, ocho eventos de esparcimiento y ocho plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas previstas

Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) Hora: 07:30 Lugar de inicio: Comisión Federal de Electricidad, Paseo de la Reforma 164, Col. Juárez, Cuauhtémoc Destino: Palacio Nacional Demanda: Audiencia con la Presidencia para abordar tarifas y condonación de adeudos. Aforo estimado: 1,500 personas

Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México Hora: 09:00 Lugar de inicio: Fray Servando Teresa de Mier y Simón Bolívar, Centro, Cuauhtémoc Destinos: Monumento a la Revolución y Secretaría de Gobierno Demanda: Pago del Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) y mejores condiciones laborales. Aforo estimado: 600 personas



Concentraciones

Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social Solidaria (FNDSSS) Hora: 10:00 Lugar: Palacio Nacional Demanda: Mejoras a la Seguridad Social, leyes del ISSSTE e IMSS y servicios de salud. Aforo: 150 personas

Movimiento Antorchista Ciudad de México Hora: 10:00 Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1 Demanda: Autorización de proyecto habitacional en Tláhuac. Aforo: 150 personas



Plantones activos

Zócalo capitalino – Artesanos Unidos de la CDMX (desde el 8 de agosto de 2025).

– Artesanos Unidos de la CDMX (desde el 8 de agosto de 2025). Suprema Corte de Justicia de la Nación – Resistiré Social “Nuevo Amanecer” (desde abril de 2024).

– Resistiré Social “Nuevo Amanecer” (desde abril de 2024). Palacio Nacional – Habitante de Huetamo, Michoacán (desde enero de 2022).

– Habitante de Huetamo, Michoacán (desde enero de 2022). INPI, Benito Juárez – Comunidades indígenas otomíes y UPREZ (desde octubre de 2020).

– Comunidades indígenas otomíes y UPREZ (desde octubre de 2020). Álvaro Obregón – Vecinos de la colonia El Capulín (desde julio de 2025).

– Vecinos de la colonia El Capulín (desde julio de 2025). Col. Roma Norte – Militantes de Morena de varios estados (desde diciembre de 2021).

– Militantes de Morena de varios estados (desde diciembre de 2021). Paseo de la Reforma 211-213 – Frente Oriente (desde diciembre de 2014).

– Frente Oriente (desde diciembre de 2014). CEAV, Benito Juárez – Madres buscadoras de Sonora, Tamaulipas y Veracruz (desde julio de 2025).

