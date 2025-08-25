Trabajadores del IMSS alistan marcha este lunes y más movilizaciones en la CDMX
Este lunes 25 de agosto de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México (CDMX). Destaca la que realizarán trabajadores del Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS), en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas una marcha, nueve concentraciones, tres citas agendadas, seis eventos de esparcimiento y 10 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Marchas Programadas
Trabajadoras y Trabajadores del IMSS
- Hora: 08:00
- Lugar: Monumento a la Revolución (Zócalo Capitalino)
- Demanda: Marcha pacífica por el “Régimen de Jubilaciones y Pensiones”, con el fin de exigir mejores condiciones laborales y la mejora de salud de los trabajadores.
- Aforo esperado: 200 personas
Concentraciones
Colectiva “En Llamas” de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM
- Hora: 10:00
- Lugar: Constitución No. 58A, Col. La Concha, Alcaldía Xochimilco
- Demanda: Expresar su rechazo al gobierno israelí por las políticas en Palestina.
- Aforo esperado: 35 personas
Organizaciones en Apoyo a Palestina
- Hora: 11:00
- Lugar: Centro Comercial Mitikáh, Benito Juárez
- Demanda: Exigir medidas de seguridad tras el desplome de un elevador en el centro comercial, y solidarizarse con Palestina.
- Aforo esperado: 15 personas
Académicos con Palestina
- Hora: 13:00
- Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana (Campus Iztapalapa)
- Demanda: Entrega de bandera palestina y actos en solidaridad con el pueblo palestino.
- Aforo esperado: 50 personas
Colectivo por la Prevención del Suicidio
- Hora: 12:30
- Lugar: Museo del Pulque y las Pulquerías, Alcaldía Cuauhtémoc
- Demanda: Rueda de prensa sobre la prevención del suicidio.
- Aforo esperado: 100 personas
Padres y Madres de los 43 Estudiantes Desaparecidos de Ayotzinapa
- Hora: 16:30
- Lugar: Comisión Nacional de Capacitación y Nueva Tecnología, Cuauhtémoc
- Demanda: Asamblea Nacional Popular en conmemoración de los 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes.
- Aforo esperado: 100 personas
[TE PUEDE INTERESAR: Se prevén tormentas con granizo en la CDMX este inicio de semana]
Plantones
Mercadita Feminista
- Hora: 12:00
- Lugar: Alcaldía Cuauhtémoc
- Demanda: Reparación de daños por accidentes y visibilidad de la lucha feminista.
- Aforo esperado: 25 personas
Vecinos de la Colonia Portales
- Hora: 17:30
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Cuauhtémoc
- Demanda: Solución a la falta de servicios públicos en la colonia Portales.
- Aforo esperado: 12 personas
Alternativas Viales
Con las movilizaciones programadas para este día, se recomienda tomar las siguientes alternativas viales:
- Evitar el centro histórico, especialmente en las cercanías del Zócalo y Monumento a la Revolución, donde se espera una concentración significativa de personas.
- En la Zona de Xochimilco, considerar tomar avenidas alternativas como Avenida Tláhuac y Avenida Universidad para evitar bloqueos.
- En las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, puede haber afectaciones en calles cercanas a los centros comerciales y la Comisión Nacional de Capacitación; se recomienda usar Avenida Insurgentes o Avenida Reforma como rutas de desvío.