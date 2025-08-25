GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 25 de agosto. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 25 de agosto de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México (CDMX). Destaca la que realizarán trabajadores del Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS), en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, nueve concentraciones, tres citas agendadas, seis eventos de esparcimiento y 10 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas Programadas

Trabajadoras y Trabajadores del IMSS

Hora: 08:00

Lugar: Monumento a la Revolución (Zócalo Capitalino)

Demanda: Marcha pacífica por el “Régimen de Jubilaciones y Pensiones”, con el fin de exigir mejores condiciones laborales y la mejora de salud de los trabajadores.

Aforo esperado: 200 personas

Concentraciones

Colectiva “En Llamas” de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM

Hora: 10:00

Lugar: Constitución No. 58A, Col. La Concha, Alcaldía Xochimilco

Demanda: Expresar su rechazo al gobierno israelí por las políticas en Palestina.

Aforo esperado: 35 personas

Organizaciones en Apoyo a Palestina

Hora: 11:00

Lugar: Centro Comercial Mitikáh, Benito Juárez

Demanda: Exigir medidas de seguridad tras el desplome de un elevador en el centro comercial, y solidarizarse con Palestina.

Aforo esperado: 15 personas

Académicos con Palestina

Hora: 13:00

Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana (Campus Iztapalapa)

Demanda: Entrega de bandera palestina y actos en solidaridad con el pueblo palestino.

Aforo esperado: 50 personas

Colectivo por la Prevención del Suicidio

Hora: 12:30

Lugar: Museo del Pulque y las Pulquerías, Alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: Rueda de prensa sobre la prevención del suicidio.

Aforo esperado: 100 personas

Padres y Madres de los 43 Estudiantes Desaparecidos de Ayotzinapa

Hora: 16:30

Lugar: Comisión Nacional de Capacitación y Nueva Tecnología, Cuauhtémoc

Demanda: Asamblea Nacional Popular en conmemoración de los 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes.

Aforo esperado: 100 personas

Plantones

Mercadita Feminista

Hora: 12:00

Lugar: Alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: Reparación de daños por accidentes y visibilidad de la lucha feminista.

Aforo esperado: 25 personas

Vecinos de la Colonia Portales

Hora: 17:30

Lugar: Secretaría de Gobierno, Cuauhtémoc

Demanda: Solución a la falta de servicios públicos en la colonia Portales.

Aforo esperado: 12 personas

Alternativas Viales

Con las movilizaciones programadas para este día, se recomienda tomar las siguientes alternativas viales:

Evitar el centro histórico, especialmente en las cercanías del Zócalo y Monumento a la Revolución, donde se espera una concentración significativa de personas.

En la Zona de Xochimilco, considerar tomar avenidas alternativas como Avenida Tláhuac y Avenida Universidad para evitar bloqueos.

En las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, puede haber afectaciones en calles cercanas a los centros comerciales y la Comisión Nacional de Capacitación; se recomienda usar Avenida Insurgentes o Avenida Reforma como rutas de desvío.

