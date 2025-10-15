Trabajadores del SAT bloquean Viaducto en ambos sentidos
Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la alcaldía Iztacalco, cerraron los carriles centrales del Viaducto con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Exigen una mesa de diálogo con autoridades del SAT y la Secretaría del Trabajo, quienes se han negado a conversar.
Antes de la acción, la circulación en dirección al aeropuerto era normal y fluida. Los carriles laterales están totalmente bloqueados, lo que genera afectaciones para quienes transitan por la zona.
Las alternativas viales son:
- Dirección al poniente: Fray Servando y Eje 3 sur
- Dirección al oriente: Eje 4 sur, Plutarco Elías
En la Oficina Módulo Distrito Federal 3, ubicada en Viaducto Río de la Piedad No. 507, colonia Granjas México, no se permite el ingreso a los contribuyentes; sin embargo, las autoridades informan que las citas serán reagendadas.
Los trabajadores del SAT esperan una reunión con las autoridades para establecer una mesa de negociación y han solicitado que salgan a escuchar sus demandas.
Demandas del paro nacional en el SAT
Entre las principales exigencias de los trabajadores se encuentran:
- Aplicación del incremento salarial de 12% al sueldo base
- Mejores condiciones laborales
- Eliminación de desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza
- Y también apoyo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia