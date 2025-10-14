Trabajadores del SAT inician paro; bloquean Viaducto y Reforma

GENERANDO AUDIO...

Exigen un ajuste de sueldo conforme a disposiciones oficiales. Foto: Eduardo Ruiz

Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciaron su paro bajo la modalidad de “Brazos Caídos”, durante la mañana de este martes. Además, realizan bloqueos en dos puntos de la Ciudad de México (CDMX).

Al momento, se reportan cierres en Viaducto Miguel Alemán y Avenida Paseo de la Reforma.

¿Qué se sabe de los bloqueos de los trabajadores del SAT en CDMX?

Los trabajadores del SAT bloquean los carriles centrales de Paseo de la Reforma, con dirección al poniente de la Ciudad de México. También hay una manifestación en la sede central, ubicada en Avenida Hidalgo número 77.

“Nosotros tenemos un salario integrado, donde nuestro sueldo base es de 6 mil 500 pesos mensuales, entonces, si ellos hablan de un 12% de incremento, son 600 pesos, 300 pesos a la quincena, eso es nada, y muchas veces ese incremento no nos lo hacen en nuestro salario, sino en otras compensaciones que nos otorgan” Explicó una trabajadora del SAT

Por otro lado, al oriente de la capital, otro contingente de los trabajadores del SAT se manifiesta sobre Viaducto, casi al cruce con Francisco del Paso y Troncoso, inmediaciones de la alcaldía Iztacalco.

“Las jornadas de trabajo son muy excesivas… ayer llegué a las 8:00 y terminé saliéndome a las 10:00 (…) No nos salvamos los fines de semana, porque hay veces que nos tenemos que llevar el equipo, el trabajo a casa, para seguir trabajando” Detalló otro de los trabajadores del SAT

¿Qué dice Claudia Sheinbaum del paro del SAT?

Durante su conferencia matutina de este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló del paro de los trabajadores del SAT.

La mandataria mencionó que son pocos los empleados que participan en la suspensión de labores, algo que no representa un problema para las funciones del Servicio de Administración Tributaria.

“Lo está atendiendo el director del SAT, y también el secretario del Trabajo, y ya, les damos más información. Son pocos trabajadores realmente, los que están haciendo este planteamiento, pero se les está atendiendo a todos” Claudia Sheinbaum

¿Por qué se van a paro los trabajadores del SAT?

Señalan que, pese al anuncio de un aumento del 12% al salario mínimo nacional desde enero de este año, sus sueldos no han sido ajustados conforme a las disposiciones oficiales publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en diciembre de 2024.

También, argumentan que sus condiciones laborales se han deteriorado y exigieron a las autoridades “presten atención a las necesidades del personal” y al estado físico de los inmuebles e instalaciones del SAT.