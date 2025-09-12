¿Trabajas este 16 de septiembre? Consulta los horarios del transporte en CDMX
Si te toca trabajar este 16 de septiembre, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México (CDMX) informó los horarios en los que operará la Red de Movilidad Integrada (MI) que permitirá el ingreso con bicicleta al Metro, Cablebús y Tren Ligero.
Horarios de la Red de MI en CDMX
- STC Metro, de 7:00 a 00:00 horas
- Metrobús, de 5:00 a 00:00 horas
- Red de Transporte de Pasajeros (RTP), de 6:00 a 00:00 horas
- Trolebús, de 6:00 a 23:30 horas
- Tolebús Aztecas (Línea 12), de 5:30 a 23:30 horas
- Trolebús Elevado (Línea 10), Líneas 11 y 13, de 5:00 a 00:00 horas
- Tren Ligero, de 7:00 a 23:30 horas
- Cablebús, de 7:00 a 23:00 horas
- Servicio de Apoyo L1, de 7:00 a 00:00 horas
- Ecobici, de 5:00 a 00:30 horas
- Biciestacionamientos, de 7:00 a 00:00 horas
En el Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso con bicicletas estará sujeto a disponibilidad de espacios dentro de las unidades.
Los Centros de Atención a Usuarios (CAPU) de ECOBICI permanecerán cerrados.
Los Módulos de Control Vehicular y Licencias de la Semovi no operarán.