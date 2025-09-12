¿Trabajas este 16 de septiembre? Consulta los horarios del transporte en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Conoce horarios de transporte este 16 de septiembre en CDMX. Fotos: Cuartoscuro

Si te toca trabajar este 16 de septiembre, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México (CDMX) informó los horarios en los que operará la Red de Movilidad Integrada (MI) que permitirá el ingreso con bicicleta al Metro, Cablebús y Tren Ligero.

Horarios de la Red de MI en CDMX

STC Metro, de 7:00 a 00:00 horas

Metrobús, de 5:00 a 00:00 horas

Red de Transporte de Pasajeros (RTP), de 6:00 a 00:00 horas

Trolebús, de 6:00 a 23:30 horas

Tolebús Aztecas (Línea 12), de 5:30 a 23:30 horas

Trolebús Elevado (Línea 10), Líneas 11 y 13, de 5:00 a 00:00 horas

Tren Ligero, de 7:00 a 23:30 horas

Cablebús, de 7:00 a 23:00 horas

Servicio de Apoyo L1, de 7:00 a 00:00 horas

Ecobici, de 5:00 a 00:30 horas

Biciestacionamientos, de 7:00 a 00:00 horas

En el Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso con bicicletas estará sujeto a disponibilidad de espacios dentro de las unidades.

Los Centros de Atención a Usuarios (CAPU) de ECOBICI permanecerán cerrados.

Los Módulos de Control Vehicular y Licencias de la Semovi no operarán.

