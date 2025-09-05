Tragedia en Línea B del Metro CDMX: tráiler se impacta contra pilar y muere chofer

GENERANDO AUDIO...

Un tráiler chocó con un pilar de Línea B del Metro. Foto: @AdrianRubalcava

En Ciudad de México (CDMX), durante la madrugada de este viernes, en el Metro, un tráiler perdió el control e impactó contra un pilar de la zona elevada de la Línea B. El conductor perdió la vida.

¿Qué se sabe del choque en la Línea B del Metro?

La pesada unidad circulaba por la alcaldía Venustiano Carranza, sin embargo, perdió el control e impactó contra el pilar elevado de las estaciones Oceanía y Romero Rubio de la Línea B.

Cuerpos de emergencia llegaron al lugar para brindar atención al conductor, pero, fue demasiado tarde. El servicio de la Línea B no sufrió afectaciones.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, indicó que a la zona llegaron equipos de emergencia, en donde se realizaron las acciones pertinentes.

“Durante la madrugada de hoy, lamentablemente un tráiler se impactó contra un pilar del Metro elevado entre las estaciones Oceanía y Romero Rubio de la Línea B, en la alcaldía Venustiano Carranza, cerca de Plaza Encuentro Oceanía. Siguen trabajos de limpieza, retiro y evaluación de daños. Agradecemos la pronta respuesta de ERUM, SSC, Bomberos y paramédicos de la alcaldía Venustiano Carranza y personal de Obras y Seguridad Institucional del Metro”, Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX.

