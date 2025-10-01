Tráiler con 25 toneladas de lácteos se atora en Balderas y afecta Metrobús de Línea 3

GENERANDO AUDIO...

Caja partida de tráiler afecta Metrobús Línea 3. Foto: C5 CDMX

Un tráiler con 25 toneladas de lácteos quedó varado la mañana de este miércoles en la intersección de Balderas y Ayuntamiento, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), provocando afectaciones viales y en el servicio del Metrobús Línea 3. Autoridades capitalinas confirmaron que cuando se intentaba retirar la unidad de carga con grúas, esta sufrió la fractura de la caja donde se trasladaba la mercancía, lo que ha complicado las maniobras de retiro.

Alternativa Vial

El Centro de Mando, C5 de la CDMX, ha recomendado como alternativa vial Paseo de la Reforma.

Tráiler con lácteos bloquea Metrobús en Balderas

El vehículo pesado se encuentra detenido sobre el carril confinado del Metrobús Línea 3, específicamente en la estación Juárez, lo que ocasionó la suspensión temporal del servicio en ese tramo. Se realizan maniobras de traspaso de la mercancía a otro transporte para liberar la vialidad.

La caja del tráiler, cargada con productos lácteos, se partió durante los primeros intentos de remoción con grúas, lo que obligó a desplegar un operativo para descargar las 25 toneladas antes de movilizar el vehículo.

Autoridades atienden el retiro del tráiler en Cuauhtémoc

Elementos de tránsito, Protección Civil y grúas de gran tonelaje participan en las labores para liberar la zona. Las autoridades de movilidad recomendaron a los automovilistas evitar la zona de Balderas y utilizar rutas alternas mientras continúan los trabajos.

El Metrobús Línea 3 informó en sus redes sociales que la estación afectada permanecerá cerrada hasta finalizar los trabajos para remover el tráiler, y pidió a los usuarios mantenerse atentos a las actualizaciones sobre la reapertura del servicio.

Afectaciones viales en Balderas por tráiler varado

El tráiler con 25 toneladas de lácteos no solo afecta al transporte público, sino también a la circulación vehicular en el centro de la ciudad. Policías de tránsito realizan cortes viales y desvíos para disminuir la congestión en Balderas y vialidades cercanas.

