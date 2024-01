Filas kilométricas y espera interminable para tramitar credencial del INE en CDMX

De acuerdo con la responsable de un módulo del Instituto Nacional Electoral (INE), la espera para tramitar la credencial del INE podía llegar a ser de más de seis horas en la Ciudad de México (CDMX).

“Para los que vienen con citas el tiempo es media hora, 40 minutos a lo mucho, y para los que vienen sin cita, alrededor de unas cinco, seis horas”, informó Claudia Chávez, responsable del módulo del INE Álamos.

Lupita llegó a las 7 de la mañana al módulo del INE de la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez. Acudió una hora antes de que abriera, pero no fue suficiente.

Al poniente de la Ciudad de México, en el módulo de Parque Lira, alcaldía Miguel Hidalgo, no había un tiempo de espera estimado. Verónica tenía siete horas formada.

“Llevo desde las 9:00 de la mañana, no he pasado, soy de las últimas, pero ya estoy desesperada”.

Otro caso es el de Nicole Nabor, quien tuvo que hacer fila dos días.

“Ya estoy más cerca que ayer, ayer llegué tarde y ya no alcancé ficha y me esperé hasta las 8:00, pero ya no me atendieron.”

Nicole Nabor, habitante, CDMX