Estamos en septiembre, mes del testamento; sin embargo, surge la duda de cómo se lleva a cabo este trámite y cuál es el precio de realizarlo. Por lo que aquí en Unotv.com te damos todos los detalles.

¿Cómo realizar el trámite del testamento?

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de su portal de trámites y servicios, detalla cómo realizar el trámite del testamento.

El proceso es de manera presencial, lo que debes hacer es lo siguiente:

Acude al Módulo Regional, Oficinas Centrales de la Dirección General de Regularización Territorial o Testamóviles, solicita el servicio y se registra la solicitud de testamento público abierto, con identificación oficial

Captura Solicitud de Testamento Público Abierto y emite recibo de pago al Ciudadano

Realiza el pago correspondiente en el Banco

Te asignan notaría

La notaría cita al ciudadano para testamento

Acude a la notaría a otorgar su testamento

La notaría te entrega el testamento

Toma nota. La Dirección General de Regularización Territorial se ubica en calle Azafrán No. 18, Col. Granjas México Alcaldía Iztacalco, código postal 08400

Horario de atención:

Lunes de 09:00 – 16:00 horas

Martes de 09:00 – 16:00 horas

Miércoles de 09:00 – 16:00 horas

Jueves de 09:00 – 16:00 horas

Viernes de 09:00 – 15:00 horas

Requisitos

Debes tomar en cuenta que para el proceso del testamento es importante contar con esto:

Identificación oficial

Registrarse con la Dirección General de Regularización Territorial

Precios del trámite del testamento

En cuanto a los precios, el Gobierno de la Ciudad de México señaló que los precios son:

Testamento Universal (de 16 a 64 años) Básico – mil 804 pesos

Testamento Universal (de 16 a 64 años) con Legados – 2 mil 614 pesos

Testamento Adulto Mayor (mayores de 65 años) Básico – 601 pesos

Testamento Adulto Mayor (mayores de 65 años) con Legados – mil 804 pesos

Debes tomar en cuenta que, de no realizar un testamento, la ley establecerá quiénes serían los herederos y en qué proporción.