Transportistas acusan “cerrazón” del Gobierno capitalino; amenazan con paro y bloqueo masivo

Piden apoyo ante secuestros y extorsiones. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) denunció que el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) mantiene una postura de “cerrazón y desinterés” hacia los concesionarios del transporte público, al incumplir los acuerdos asumidos por la propia jefa de Gobierno, Clara Brugada, sobre la entrega de un bono al combustible por unidad y el análisis de un ajuste a la tarifa del pasaje.

De acuerdo con los voceros de la organización, Brugada se comprometió personalmente a resolver la entrega del bono, pero sus funcionarios, César Cravioto Romero, secretario de Gobierno, y Héctor Ulises García Nieto, titular de Movilidad, “se han pasado la bolita” sin dar respuesta ni atender la instrucción de su jefa.

“Llevamos más de 60 mesas de diálogo en casi un año, y sólo hemos recibido promesas incumplidas”, reclamaron.

Los transportistas aseguraron que en septiembre las autoridades capitalinas habían prometido definir las fechas para la entrega del bono y la homologación de tarifas, pero hasta ahora no hay avances y se les ha pedido volver a iniciar el diálogo desde cero. Denunciaron que los secretarios ignoran las órdenes que la propia jefa de Gobierno dio el pasado 2 de septiembre para concretar el apoyo y el ajuste tarifario.

Ante la falta de respuesta, la FAT anunció que realizará una consulta entre sus más de 8 mil agremiados para decidir si llevarán a cabo una movilización masiva que podría incluir el paro de miles de unidades y el bloqueo de varios puntos clave de la Ciudad de México.

El gremio recordó que entregó un estudio de factibilidad donde se justifica el aumento de la tarifa y la necesidad del bono al combustible, ante el quiebre económico que enfrentan los concesionarios. Señalaron que, mientras en el Estado de México la tarifa mínima aumentó de 12 a 14 pesos, en la capital se mantiene en 6 pesos, lo que —afirman— mantiene al sector “operando en números rojos” y sin el apoyo prometido por la actual administración.