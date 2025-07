Este miércoles, de nueva cuenta, transportistas de la Alianza de Conductores y Movilidad Eficiente (ACME) amenazan con bloquear seis casetas en dirección a la Ciudad de México (CDMX), por la desaparición de Bernardo Aldana, operador de la asociación en la zona de Jilotepec.

En un comunicado, la ACME indicó que las casetas que se prevén bloquear desde las primeras horas de este día son:

Hasta el momento, Capufe informó que hay afectación por manifestantes en la caseta de cobro de la autopista México-Querétaro.

“Autopista México-Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán. Se informa a las personas usuarias que se registra presencia de manifestantes en ambos sentidos. Por el momento se encuentran replegados en la zona, sin afectación en los carriles de circulación. Maneja con precaución”.

Los transportistas no bloquean todos los carriles, solamente hay presencia de los manifestantes en algunos, por ello, la autoridad pidió paciencia a los usuarios.

La ACME informó que su líder en Jilotepec se negó a pagar una extorsión y luego fue privado de su libertad por sujetos armados.

“Hoy levantamos la voz por nuestro compañero Bernardo Aldana, coordinador de ACME en Jilotepec, quien fue privado de su libertad por negarse a una extorsión. Desde ACME condenamos enérgicamente este acto de violencia. No vamos a permitir desapariciones forzadas, ni que el transporte siga siendo blanco de amenazas. Hacemos un llamado a las autoridades: Policía Municipal, Estatal, Guardia Nacional, Fiscalía del Edomex y la FGR para actuar de inmediato. Nos organizamos, nos cuidamos y nos respaldamos entre nosotros. ACME no se queda callado. ACME no se rinde”.