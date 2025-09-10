Transportistas de la FAT amagan con bloqueos en CDMX la próxima semana

GENERANDO AUDIO...

Transportistas amagan con bloquear accesos a CDMX. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Representantes de la agrupación Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) pidieron que el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) cumpla los acuerdos para un bono de combustible y aumento a la tarifa para la segunda quincena de septiembre.

Señalaron que esperan que, el 17 de septiembre, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dé una resolución al respecto, como se comprometió en una reunión que tuvo con los transportistas. De no hacerlo, los voceros de la FAT advirtieron que realizarán una nueva manifestación y tomarán avenidas principales.

“Tenemos que esperar para el día 17 que se cumpla el plazo. Dimos la palabra de que íbamos a estar tranquilos. Creo que, si no hay ninguna respuesta, el mismo 17 o 18, que será la próxima semana, los estaremos nuevamente convocando y mandaremos un boletín de cuáles serían las acciones a seguir. No queremos salir a la calle, pero si no hay respuesta de la autoridad, nos obligarían a hacerlo”, dijo Francisco Carrasco, representante de la FAT.

Señalaron que buscan un aumento de la tarifa acorde a los costos de mantenimiento, pago de unidades y licencias, así como un bono de combustible.