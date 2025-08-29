Transportistas posponen megamovilización en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Bloqueo de transportistas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) informó que decidió posponer la megamovilización de más de 7 mil 500 concesionarios que estaba programada para este 1 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX), luego de que se abriera una mesa de diálogo con autoridades capitalinas.

¿Por qué cancelaron la megamovilización en CDMX?

A través de un comunicado, la organización dio a conocer que, tras el anuncio de bloqueos en las principales vialidades, fueron contactados por el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, quien los atendió personalmente y ofreció un acercamiento directo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Escrito del FAT. Foto: Fuerza Amplia de Transportistas

La FAT señaló que dicho funcionario, les pidió aplazar la protesta, al menos una semana, para que puedan sostener reuniones abiertas con la Secretaría de Gobierno, así como con las dependencias de Movilidad y Finanzas. También se les garantizó el derecho a manifestarse en caso de no llegar a acuerdos antes de que concluya septiembre.

Los representantes de la organización, Saúl Medina, Enrique Hernández, Francisco Carrasco y Aniceto Guzmán, destacaron que aceptaron el llamado al diálogo, pues no existe una negativa definitiva para revisar sus demandas, entre ellas el aumento a la tarifa del transporte público y apoyos al combustible.

En un posicionamiento, la FAT aseguró que busca mantener una relación de entendimiento con el Gobierno de la CDMX y ser empáticos con la ciudadanía, en especial con las familias que regresan a clases este 1 de septiembre. Subrayaron que, al igual que la población, los transportistas también son madres, padres y hermanos que necesitan ingresos dignos para sostener a sus hogares.

No obstante, advirtieron que el gremio continúa en pie de lucha para superar la crisis financiera que enfrentan actualmente y no descartan nuevas movilizaciones en caso de no obtener una respuesta favorable.

