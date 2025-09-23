Tras asesinato de alumno en CCH Sur, UNAM revisará protocolos de seguridad

GENERANDO AUDIO...

FOTO: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, tras el ataque registrado este lunes en el CCH Sur, donde un estudiante perdió la vida y un trabajador resultó herido, se convocará a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario con el fin de revisar los protocolos de seguridad del plantel.

En un comunicado, el rector Leonardo Lomelí Vanegas detalló que la instrucción fue girada a la Secretaría General de la institución para que esta subcomisión sesione de inmediato.

Revisión inmediata de protocolos

El rector aseguró que es necesario redoblar esfuerzos para hacer de los planteles espacios seguros y libres de violencia, y confió en que esta labor será posible desde la autonomía universitaria y con la participación de toda la comunidad.

Solidaridad y condena a la violencia

Lomelí se solidarizó con la familia del estudiante fallecido, con la comunidad del CCH Sur y con toda la Universidad. Además, deseó la pronta recuperación del trabajador lesionado y reiteró que estarán atentos al avance de las investigaciones de las autoridades competentes.

Finalmente, afirmó que en la UNAM se cerrará el camino a la violencia, con acciones firmes de prevención y construcción de paz.