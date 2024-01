Tras balacera en Iztacalco, trasladan a niña para recibir mejor atención médica

Esta noche, un familiar de la menor de edad declaró que la bebé ya fue intervenida en el Hospital Pediátrico de Tacubaya, la niña y su abuela resultaron lesionadas por roce de bala en una balacera en el mercado sobre ruedas que se coloca en la esquina de la Avenida Rojo Gómez y Sur 16, en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco.

La bebé de un año ya se encuentra en intervención médica en el Hospital Pediátrico de Tacubaya.

“Cuando ingresó, hace como hora y media más o menos se comunicó conmigo mi hermana, me dijo que mi sobrina ya entró a quirófano, está siendo intervenida y que la bala le rozó su pulmón.” Agustín Flores, tío de menor de edad herida

Agustín mencionó que con ayuda de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pudo sacar a su sobrina para que fuera atendida en el hospital donde ahora se encuentra en operación.

Mencionó también, que es comerciante de Mercado sobre ruedas y que hoy su mamá y su sobrina pasaron a visitarlo y después de media hora se enteró de los acontecimientos.

“…fue raro porque me entero por locatarios del mercado de qué acababa de suceder una balacera, y pues sabíamos que mi mamá andaba en ese rumbo, uno no sabe qué es lo que va a pasar. Media hora después de lo sucedido de qué la vimos me entero que fueron ellas las lesionadas”. Agustín Flores, tío de menor de edad herida

Por su parte, Sandra Flores, de 43 años de edad, y abuela de la pequeña fue trasladada al Hospital de Xoco.

Saldo de balacera en Iztacalco

La balacera dejó como saldo dos presuntos extorsionadores fallecidos, 10 más detenidos, y siete civiles heridos, entre ellos, la menor de edad. Además, fueron aseguradas cinco armas.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX, Pablo Vázquez Camacho, informó que los dos fallecidos serían “agresores” que atacaron a policías que investigaban extorsión en la zona.

