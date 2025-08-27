Tras cambiar divisas en el AIFA, mujer extranjera es baleada en hotel del Centro Histórico

GENERANDO AUDIO...

Balean a mujer en hotel del Centro Histórico de CDMX.

Una mujer extranjera baleada en hotel del Centro Histórico, luego de haber acudido al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a cambiar divisas, fue atendida por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX). Los hechos ocurrieron cuando la víctima, de 35 años, descendía de un vehículo en un hotel ubicado en la esquina de República de Cuba y Allende, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Mujer extranjera es baleada tras cambiar divisas en el AIFA

De acuerdo con el informe inicial, la mujer había solicitado el transporte que ofrece el propio hotel para acudir al AIFA. Tras regresar al estacionamiento del inmueble y descender del automóvil, un sujeto se le acercó para exigirle la entrega de su bolso de mano.

Según la SSC, al negarse, el individuo accionó un arma de fuego e impactó a la víctima en el abdomen. Posteriormente, el hombre huyó a bordo de una motocicleta roja que ya era conducida por una mujer, con dirección desconocida.

Paramédicos que llegaron al lugar diagnosticaron a la lesionada con una herida de proyectil en el abdomen y la trasladaron de inmediato a un hospital cercano para su atención médica.

Buscan a los responsables mediante cámaras de vigilancia del Centro Histórico

La SSC precisó que se notificó al agente del Ministerio Público, quien abrió la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, se informó que se da seguimiento a los responsables mediante las cámaras de videovigilancia del C5, con el objetivo de ubicar la motocicleta en la que escaparon los presuntos implicados.

El hotel donde ocurrió el ataque permanece bajo resguardo policial, mientras agentes ministeriales recaban testimonios de testigos y revisan las grabaciones de seguridad de la zona.

