Operativo en Coyoacán e Iztapalapa deja 11 detenidos.

Como resultado de trabajos coordinados entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX), se cumplimentaron dos órdenes de cateo en inmuebles de las alcaldías Coyoacán e Iztapalapa. La acción dejó un saldo de 11 personas detenidas y más de mil dosis de presunta droga aseguradas.

Las diligencias, en las que también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), derivaron de labores de investigación tras denuncias ciudadanas sobre puntos de venta de narcóticos en las colonias Pedregal de Santo Domingo y San Juan Xalpa.

El jefe de la Policía, Pablo Vázquez, compartió un video del decomiso de la presunta droga.

En Coyoacán, el cateo se realizó en un inmueble ubicado en la calle Izote, donde fue detenido un hombre. En el lugar se aseguraron 319 dosis de presunto clorhidrato de cocaína y una bolsa con aparente marihuana a granel. Se informó que el detenido cuenta con antecedentes penales por robo a negocio en 2019.

El segundo cateo ocurrió en un domicilio de la calle 11, en Iztapalapa. Ahí fueron detenidas dos personas y se localizaron 376 dosis de presunto clorhidrato de cocaína y 16 bolsas con vegetal verde con características de la marihuana.

En acciones posteriores en la misma calle, agentes detuvieron a otras ocho personas: tres mujeres de 60, 41 y 21 años, respectivamente; y cinco hombres de 42, 32, 34, 22 y 32 años. Se les aseguraron 332 bolsitas con clorhidrato de cocaína, 30 envoltorios con marihuana, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Tres de los detenidos en Iztapalapa cuentan con antecedentes penales por delitos contra la salud, robo de bicicleta y otras puestas a disposición ante el Ministerio Público entre 2021 y 2024.

Los detenidos fueron presentados ante las autoridades ministeriales correspondientes, mientras que los inmuebles cateados quedaron bajo resguardo policial.

Las autoridades capitalinas reiteraron que continuarán las acciones conjuntas para combatir los delitos de alto impacto y detener a generadores de violencia en la ciudad.