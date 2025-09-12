Tras explosión, preparan protocolo para circulación de transporte de carga en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Preparan protocolo en CDMX por accidente de pipa. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Luego de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que dejó un saldo de, al menos, ocho personas fallecidas y decenas de heridos, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), anunció la elaboración de un protocolo especial para regular la circulación de unidades de transporte de carga con materiales peligrosos en la capital.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), trabajará en dicho protocolo, el cual buscará establecer qué tipo de transporte puede circular, en qué condiciones y por qué vialidades de la capital.

“El Gobierno de la Ciudad de México va a estar apoyando a cada una de las familias afectadas por este lamentable hecho y vamos a garantizar que se haga justicia. Además, elaboraremos un protocolo para evitar que esto vuelva a suceder”, expresó.

También anunció un apoyo monetario emergente para las familias, así como atención psicológica, orientación jurídica y asistencia funeraria.

En cuanto a las investigaciones, la fiscal General de Justicia capitalina, Bertha Alcalde, señaló que una de las líneas apunta a un posible exceso de velocidad por parte del conductor, quien continúa hospitalizado y bajo custodia.

Sobre la empresa responsable del transporte, Transportadora Silza (filial del Grupo TOMZA), la Fiscalía analiza posibles omisiones en el cumplimiento de normas de seguridad y deberes de cuidado. Alcalde Luján informó que la compañía ha mostrado disposición a colaborar con las investigaciones.

