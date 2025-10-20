Tren Ligero inicia remodelaciones en CDMX; ve calendario de estaciones cerradas

GENERANDO AUDIO...

La Ciudad de México (CDMX) informó que a partir de este lunes 20 de octubre de 2025 comenzarán los trabajos de remodelación en seis estaciones del Tren Ligero, con el objetivo de aumentar la capacidad y el número de viajes del servicio. Las obras se realizarán de manera escalonada y concluirán el 2 de abril de 2026.

El cronograma de intervenciones es el siguiente:

Huichapan: 20 de octubre al 21 de noviembre de 2025

20 de octubre al 21 de noviembre de 2025 Tepepan: 18 de noviembre al 11 de diciembre de 2025

18 de noviembre al 11 de diciembre de 2025 La Noria: 11 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026

11 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026 Periférico: 9 de enero al 7 de febrero de 2026

9 de enero al 7 de febrero de 2026 Xomali: 7 de febrero al 4 de marzo de 2026

7 de febrero al 4 de marzo de 2026 Huipulco: 4 de marzo al 2 de abril de 2026

Entre las actividades principales están la demolición de estructuras antiguas, construcción de columnas, losas y zapatas, instalación de la estructura metálica, canalones, bajadas pluviales y revestimientos, así como la aplicación de pintura.

Durante las obras, los trabajos se harán de manera continua para reducir el tiempo de cierre de cada estación. Las personas usuarias podrán ingresar a estaciones cercanas mientras duren las remodelaciones.

