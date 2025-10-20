Tren Ligero inicia remodelaciones en CDMX; ve calendario de estaciones cerradas
La Ciudad de México (CDMX) informó que a partir de este lunes 20 de octubre de 2025 comenzarán los trabajos de remodelación en seis estaciones del Tren Ligero, con el objetivo de aumentar la capacidad y el número de viajes del servicio. Las obras se realizarán de manera escalonada y concluirán el 2 de abril de 2026.
El cronograma de intervenciones es el siguiente:
- Huichapan: 20 de octubre al 21 de noviembre de 2025
- Tepepan: 18 de noviembre al 11 de diciembre de 2025
- La Noria: 11 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026
- Periférico: 9 de enero al 7 de febrero de 2026
- Xomali: 7 de febrero al 4 de marzo de 2026
- Huipulco: 4 de marzo al 2 de abril de 2026
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia
Entre las actividades principales están la demolición de estructuras antiguas, construcción de columnas, losas y zapatas, instalación de la estructura metálica, canalones, bajadas pluviales y revestimientos, así como la aplicación de pintura.
Durante las obras, los trabajos se harán de manera continua para reducir el tiempo de cierre de cada estación. Las personas usuarias podrán ingresar a estaciones cercanas mientras duren las remodelaciones.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento
El Tren Ligero y la Red de Transporte de Pasajeros seguirán operando en sus horarios habituales:
- Lunes a viernes: 05:00 a 23:30
- Sábados: 06:00 a 23:30
- Domingos: 07:00 a 23:30