Tren Ligero restablece servicio Xochimilco-Las Torres; apoyo de RTP continúa

| 09:28 | E. Santiago | Agencias
tren-ligero-restablece-servicio-xochimilco–las torres-apoyo-de-rtp-continua
El Tren Ligero de CDMX reabrió el tramo Xochimilco-Las Torres. Foto: Cuartoscuro

En Ciudad de México (CDMX), el Tren Ligero reabrió el tramo de Xochimilco-Las Torres, tras los trabajos de colocación de cambio de vía, informó el Servicio de Transportes Eléctricos.

¿Servicio de RTP?

Pese a que el servicio reabrió, la terminal Tasqueña permanecerá cerrada por trabajos de ampliación. Por ello, autobuses de la Red de Transportes y Pasajeros (RTP) brindarán el servicio de apoyo.

“Se concluyeron los trabajos y las pruebas dinámicas de la colocación del juego de cambio de vía, por lo que a partir de mañana la operación del servicio del tren será de la Terminal Xochimilco a Las Torres y el servicio de apoyo de RTP de Las Torres a Tasqueña. Los trabajos para la ampliación de la Terminal Tasqueña continuarán”.

Durante el periodo de los trabajos de ampliación, RTP apoyará de forma gratuita. Si vienes de Xochimilco a Tasqueña, tendrás que bajar en la estación Las Torres, y seguir en los camioncitos verdes a la terminal. No pagarás el RTP.

Si vas de Tasqueña a Xochimilco, tendrás que usar RTP hasta la estación Ciudad Jardín, luego seguirás en el Tren Ligero y pagarás la entrada. Recuerda que cuando se aplica el servicio emergente es importante salir con tiempo, pues, el tráfico es pesado casi a cualquier hora en la Ciudad de México (CDMX).

  • El costo del Tren Ligero es de 3 pesos

