Trolebús anuncia la apertura de 3 nuevas estaciones de la Línea 11

La Línea 11 del Trolebús arrancó operaciones en mayo en CDMX. Foto: Cuartoscuro

En la Ciudad de México (CDMX), la apertura de estaciones de la Línea 11 del Trolebús continúa, pues, el próximo 24 de agosto tres más entrarán en servicio, las cuales son: Unión de Guadalupe, Covadonga y Ejidal.

En un mensaje en sus redes sociales, el Servicio de Transportes Eléctricos CDMX indicó que dichas estaciones entrarán en funcionamiento como parte de la ruta Chalco, en el Estado de México, a Santa María de la Ribera, en la capital.

“A partir del domingo 24 de agosto iniciaremos la operación del servicio en las estaciones Unión de Guadalupe, Covadonga y Ejidal de la Línea 11.”

En mayo del presente año se inauguró la Línea 11 del Trolebús, sin embargo, la obra aún no está culminada, por lo que algunas estaciones no están abiertas.

La Línea tiene conexión con Línea 10 de Trolebús, que va de Santa Marta a Constitución de 1917, Línea 2 de Cablebús y tiene intercambio modal con la estación Pantitlán con la Línea A del Metro.

El horario de operación de las estaciones será 4:30 horas a 00:30 horas, de lunes a sábado, de 5:00 a 00:00 horas, los domingos y días festivos. La longitud de la obra es de 33.5 kilómetros.

Las estaciones de la Línea 11 son:

Chalco

Amalínalco

José María Martínez

Ejidal

La Covadonga

Unión de Guadalupe

Parque de Tejones

Puente Blanco

Puente Rojo

Cuauhtémoc

Parque de la Mujer

Xico

La Virgen

Teotongo

Santa Marta

