¿Tu coche o moto fue remitido al corralón en CDMX? Así puedes liberarlo más rápido

GENERANDO AUDIO...

Plataforma digital agiliza liberación de autos en corralón CDMX. Foto: Cuartoscuro

Si tu coche o moto fue remitido al corralón en la Ciudad de México (CDMX), ahora podrás agilizar el proceso de liberación a través de la Plataforma de Consulta de Adeudos en Depósitos Vehiculares, implementada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mediante la Subsecretaría de Control de Tránsito.

La herramienta digital permite simplificar el procedimiento de entrega y está disponible para todas las unidades con placas de circulación registradas en la CDMX.

“Con esta plataforma, el ciudadano puede realizar la verificación de adeudos de forma rápida y precisa antes de acudir al depósito vehicular”, informó la SSC de la capital mexicana.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Mapa de estados donde más roban autos en México]

Requisitos para liberar tu coche o moto del corralón en CDMX

Para recuperar un vehículo del depósito vehicular es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tarjeta de circulación vigente

Póliza de seguro actualizada

Identificación oficial con fotografía en original

Llaves del vehículo

No contar con adeudos de multas de tránsito

Cubrir el pago correspondiente por ingreso al depósito vehicular

El domicilio del titular de la tarjeta de circulación debe estar registrado en la CDMX

De acuerdo con la SSC, “oficiales de la Policía Bancaria e Industrial revisarán en la plataforma que el propietario tenga toda la documentación actualizada y sin adeudos pendientes”.

Hay que recordar que, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito, cuando el vehículo sea remitido a un depósito vehicular (corralón) el conductor deberá cubrir los respectivos derechos por concepto del servicio de arrastre y almacenaje del vehículo, conforme lo determine las fracciones I o II del artículo 230 del Código Fiscal de la Ciudad de México.

Trámite más rápido en depósitos vehiculares de CDMX

Con este mecanismo ya no es necesario presentar documentos originales ni copias adicionales del automóvil o motocicleta. Una vez confirmados los requisitos en la plataforma y cubierto el pago correspondiente, la unidad será entregada de inmediato en el depósito vehicular donde se encuentre resguardada.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]