Tú puedes pedir una cámara de videovigilancia al C5: Te decimos cómo

Cualquier ciudadano puede pedir instalen una cámara del C5. FOTO: Cuartoscuro

Hace dos años, Diego Nava y sus vecinos se organizaron para que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, mejor conocido como C5, instalara dos cámaras de videovigilancia en su unidad habitacional, ante los constantes delitos que había en la zona.

“Por ejemplo robos, vivimos cerca del Periférico, a una cuadra y cuando había un cristalazo se iban a meter a la unidad las personas que robaban, aunque no vivían ahí se iban a mater a un escondite y estas cámaras nos han apoyado para que los puedas detener”. Diego Nava, habitante de la Unidad Habitacional en Tacubaya

Debido a que se trata de una propiedad en condominio, la Procuraduría Social de la Ciudad de México intervino en esta gestión con el mecanismo “Tu Unidad más Segura”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Claudia Ivonne Galaviz, procuradora social de la Ciudad de México, explica en qué consiste este programa.

“Con la finalidad de que los vecinos tuvieran un esquema de seguridad al interior de los conjuntos habitacionales, donde nosotros llevamos los gabinetes de seguridad, donde llevamos a los mandos para que los conozcan”. Claudia Ivonne Galaviz, procuradora Social de la Ciudad de México

Bajo este esquema se instalaron 2 mil 036 cámaras y mil 16 botones de auxilio en 900 unidades habitacionales.

Y no solamente los habitantes de unidades pueden realizar este trámite, cualquier ciudadano puede solicitar una cámara

¿Cómo solicitar una cámara del C5?

Puedes solicitar que se instale una cámara de videovigilancia enviando un mensaje a través de las redes sociales del C5 o con un escrito dirigido a la Oficialía de partes de esta dependencia.

Otra forma es a través de la aplicación del Gobierno de la Ciudad de México, donde hay que entrar al Sistema de Atención Ciudadana.

“Tenemos un área tanto de operaciones como de análisis estratégico que hace la revisión de la pertinencia de la instalación de la cámara y el lugar donde la están solicitando, y si es pertinente y no tenemos cobertura, procede la instalación. Desafortunadamente no podemos garantizar que en todos los casos eso va a ocurrir pero lo que sí podemos garantizar es es que en todos los casos se le va a contestar al solicitante y si no se instala la cámara se le va a explicar por qué no se instaló”. Juan Manuel García Ortegón, coordinador General del C5 Cdmx