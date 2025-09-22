GENERANDO AUDIO...

Foto: Dirección General de Regularización Territorial

Este martes 23 de septiembre, el Testamóvil recorrerá colonias de la Ciudad de México para brindar asesoría gratuita y facilitar el trámite del testamento, como parte del programa “Septiembre, Mes del Testamento”, impulsado por la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT).

El Testamóvil es una unidad móvil que visita diversas colonias con el fin de acercar este trámite legal a la ciudadanía. Además de la orientación gratuita, se ofrecerán descuentos especiales durante todo septiembre, principalmente para adultos mayores de 65 años, quienes podrán pagar solo 707.13 pesos por un testamento universal.

El objetivo es que más personas regularicen sus propiedades y eviten futuros conflictos familiares o juicios legales. Este servicio está disponible para cualquier ciudadano mayor de 16 años con bienes o patrimonio en la Ciudad de México.

¿Dónde estará el Testamóvil este martes 23 de septiembre?

El Testamóvil estará disponible en un horario de 10:00 a 15:00 horas en los siguientes puntos:

Unidad Habitacional Batallón de San Patricio

Explanada de la Alcaldía Tláhuac

Pueblo de Santa Fe (Calle Pólvora y Av. Vasco de Quiroga)

(Calle Pólvora y Av. Vasco de Quiroga) Jardín Parque Hidalgo

Además, los ciudadanos pueden consultar las ubicaciones diarias del Testamóvil en la cuenta oficial de X: @dgrt_cdmx.

También puedes acudir a los módulos fijos

Si no puedes asistir al Testamóvil, puedes hacer tu trámite en las oficinas centrales de la DGRT (calle Azafrán núm. 8, col. Granjas México, Iztacalco), o en alguno de sus módulos regionales, ubicados en las 16 alcaldías de la ciudad. El horario de atención es de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas, y viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Durante todo septiembre, se ofrecerán precios accesibles y asesoría gratuita para facilitar la elaboración del testamento. No dejes pasar esta oportunidad para proteger tu patrimonio y darle certeza jurídica a tus seres queridos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]