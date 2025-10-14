GENERANDO AUDIO...

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habilitó este lunes un centro de acopio en el Estadio Olímpico Universitario para recibir ayuda destinada a las personas afectadas por las fuertes lluvias y el desbordamiento de ríos en Veracruz, Puebla e Hidalgo.

Desde las 10:00 horas, universitarios y ciudadanos comenzaron a llevar alimentos, agua y artículos de limpieza. El centro permanecerá abierto mientras se evalúa la respuesta de la población y la necesidad de los municipios afectados, según indicó Miguel Villegas, director general de Atención a la Comunidad de la UNAM.

¿Qué se puede donar y cómo hacerlo?

El centro de acopio recibe los siguientes artículos:

Alimentos no perecederos (enlatados, conservas, etc.)

(enlatados, conservas, etc.) Artículos de aseo personal (jabón, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales)

(jabón, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales) Artículos de limpieza

Agua embotellada

Herramientas (palas, picos, carretillas)

(palas, picos, carretillas) Ropa únicamente de bebé, preferentemente nueva o con poco uso

Los interesados pueden consultar información adicional en la página oficial: www.acopio.unam.mx.

El centro está ubicado en el Estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, con horario de atención de 10:00 a 18:00 horas.

Solidaridad de la comunidad universitaria y ciudadanos

Los donativos han sido entregados tanto por estudiantes como por habitantes de la CDMX, incluyendo adultos mayores que se mostraron conmovidos ante la situación.

“Traje papel de baño, pañales, toallas sanitarias, atún y verduras enlatadas. Si nosotros no nos ayudamos desde nuestras posibilidades, es difícil que las personas puedan hacerlo”, expresó Isabel Rossini, habitante de la Ciudad de México.

“Queremos cooperar en algo. Me siento muy mal de ver a la gente; sufro cuando sufren y soy feliz cuando están felices”, agregó Waded Nun, también de la CDMX.

La UNAM enfatizó que la colaboración de la comunidad es fundamental para apoyar a los damnificados y mitigar los efectos de esta emergencia climatológica.