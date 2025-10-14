UNAM abre centro de acopio para damnificados por lluvias en Veracruz, Puebla e Hidalgo
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habilitó este lunes un centro de acopio en el Estadio Olímpico Universitario para recibir ayuda destinada a las personas afectadas por las fuertes lluvias y el desbordamiento de ríos en Veracruz, Puebla e Hidalgo.
Desde las 10:00 horas, universitarios y ciudadanos comenzaron a llevar alimentos, agua y artículos de limpieza. El centro permanecerá abierto mientras se evalúa la respuesta de la población y la necesidad de los municipios afectados, según indicó Miguel Villegas, director general de Atención a la Comunidad de la UNAM.
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
¿Qué se puede donar y cómo hacerlo?
El centro de acopio recibe los siguientes artículos:
- Alimentos no perecederos (enlatados, conservas, etc.)
- Artículos de aseo personal (jabón, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales)
- Artículos de limpieza
- Agua embotellada
- Herramientas (palas, picos, carretillas)
- Ropa únicamente de bebé, preferentemente nueva o con poco uso
Los interesados pueden consultar información adicional en la página oficial: www.acopio.unam.mx.
El centro está ubicado en el Estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, con horario de atención de 10:00 a 18:00 horas.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
Solidaridad de la comunidad universitaria y ciudadanos
Los donativos han sido entregados tanto por estudiantes como por habitantes de la CDMX, incluyendo adultos mayores que se mostraron conmovidos ante la situación.
- “Traje papel de baño, pañales, toallas sanitarias, atún y verduras enlatadas. Si nosotros no nos ayudamos desde nuestras posibilidades, es difícil que las personas puedan hacerlo”, expresó Isabel Rossini, habitante de la Ciudad de México.
- “Queremos cooperar en algo. Me siento muy mal de ver a la gente; sufro cuando sufren y soy feliz cuando están felices”, agregó Waded Nun, también de la CDMX.
La UNAM enfatizó que la colaboración de la comunidad es fundamental para apoyar a los damnificados y mitigar los efectos de esta emergencia climatológica.