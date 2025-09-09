usan-casa-en-miguel-hidalgo-como-gancho-para-asaltar-a-comprador-de-auto

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages / Archivo

En la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), sujetos atracaron a un hombre que acudió a las afueras de una vivienda por la supuesta compra de un auto anunciado en Marketplace de Facebook.

Video del atraco en CDMX

El video fue compartido por el periodista Carlos Jiménez en su cuenta de X, antes Twitter. En las imágenes se observó a un hombre llegar a una casa para preguntar por un vehículo anunciado en la plataforma.

La escena fue violenta: los delincuentes, al ver llegar al interesado, sacaron armas, lo golpearon y lo despojaron de sus pertenencias.

Este tipo de delitos se ha vuelto cada vez más común. Delincuentes publican falsos anuncios de vehículos en redes sociales, citan a los compradores en alguna dirección y ahí los asaltan.

Ante este tipo de anuncios, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX pide a los interesados: