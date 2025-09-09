Usan casa en Miguel Hidalgo como gancho para asaltar a comprador de auto
En la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), sujetos atracaron a un hombre que acudió a las afueras de una vivienda por la supuesta compra de un auto anunciado en Marketplace de Facebook.
Video del atraco en CDMX
El video fue compartido por el periodista Carlos Jiménez en su cuenta de X, antes Twitter. En las imágenes se observó a un hombre llegar a una casa para preguntar por un vehículo anunciado en la plataforma.
La escena fue violenta: los delincuentes, al ver llegar al interesado, sacaron armas, lo golpearon y lo despojaron de sus pertenencias.
Este tipo de delitos se ha vuelto cada vez más común. Delincuentes publican falsos anuncios de vehículos en redes sociales, citan a los compradores en alguna dirección y ahí los asaltan.
Ante este tipo de anuncios, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX pide a los interesados:
- Comprobar los precios reales de los automóviles, identifica cuál es el promedio del carro o motocicleta que deseas adquirir; duda si es muy barato, ya que posiblemente sea un engaño
- Verificar cuidadosamente la identidad del vendedor o comprador antes de continuar con la transacción
- Presta atención a las señales de advertencia, como información vaga, la falta de fotos reales o comunicación poco clara por parte del vendedor o comprador
- Investigar su historial, buscando reseñas, comentarios de otros usuarios o antecedentes de transacciones exitosas. Si no se obtienen, evita la compra del artículo
- Solicita al comprador o vendedor verificar la documentación del vehículo, incluyendo la factura, historial de servicio y cualquier otro documento relevante
- No te reúnas en lugares desconocidos
- Si detectas actividades sospechosas o te sientes incómodo con la transacción, denúncialo ante las autoridades correspondientes
- Utiliza métodos de pago seguros, como transferencias bancarias electrónicas o servicios de pago en línea confiables