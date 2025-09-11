Usan celular quemado para contactar a familiares de Ana Daniela Barragán, víctima de la explosión en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Objetos de Ana Daniela Barragán en el sitio de la explosión. Foto: Cuartoscuro

Un elemento de Protección Civil contactó a los familiares de Ana Daniela Barragán, joven de 19 años desaparecida tras la explosión en Iztapalapa, gracias a un teléfono quemado que encontraron en el sitio del accidente. Además del celular, también hallaron una credencial de la UNAM y otras pertenencias.

🔴 Un celular calcinado permitió conectar a los padres de Ana Daniela, estudiante herida tras la explosión en Iztapalapa. Un rayo de esperanza en medio de la tragedia. #Iztapalapa #Explosión pic.twitter.com/eCZjLJLqUU — Artículo Sexto (@Art6to) September 11, 2025

Encuentran teléfono de Ana Daniela Barragán y llaman a sus familiares

En redes sociales circula el video del momento en que el miembro de Protección Civil utiliza el teléfono quemado para llamar a un familiar de la víctima. En la llamada le explica que están buscando a Ana Daniela Barragán y en cuanto la ubiquen volverán a ponerse en contacto.

“Soy de Protección Civil, ya hablé con su papá de la señorita Ana Daniela. Ahorita vamos a localizar dónde está ella y me voy a comunicar con ustedes, ¿Les parece bien?”.

En el lugar encontraron una credencial de estudiante de la UNAM, una credencial del INE, material escolar como cuadernos y lápices, maquillaje, un estuche y lo que parece ser un monedero.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de Ana Daniela y sus familiares piden ayuda para encontrarla.

Familiares y amigos de Ana Daniela Barragán se movilizan para localizarla

Bryan Ramos, novio de Ana Daniela Barragán, declaró a medios locales que desconocen su paradero desde las 3:00 de la tarde del día de ayer. Ella se dirigía a la escuela, en la FES Cuautitlán, al momento en que ocurrió la explosión.

Tras ser notificados del accidente, sus familiares y amigos se han movilizado para localizarla, visitando varios hospitales, pero hasta el momento siguen sin saber qué pasó con ella.

Los reportes más recientes indican que en el Hospital Rubén Leñero está el cuerpo de una joven sin identificar, de entre 21 y 23 años, y los familiares de Ana Daniela están esperando los resultados de una prueba de ADN para saber si se trata de ella.

