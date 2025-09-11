GENERANDO AUDIO...

Vecinos cruzan entre autos y motos para llegar al Metro.Foto: Jennifer Turrubiartes

La tarde de ayer, 10 de septiembre, una pipa de gas explotó dejando, al menos, 8 muertos y 94 heridos; entre los daños colaterales registrados se encuentra la clausura del puente peatonal de La Concordia, estructura que conecta a habitantes de Lomas de Zaragoza y Chalco con el Metro Santa Marta y su paradero. Ahora, los vecinos deben arriesgarse a cruzar por la carretera México-Puebla, una de las más transitadas de la zona.

Durante la tragedia mencionada, decenas de personas corrieron desesperadas sobre el puente peatonal de La Concordia. El miedo no sólo era por las llamas o las explosiones, sino también porque la estructura temblaba con cada paso. “Usarlo se sintió como gelatina al momento de la explosión”, contó a Uno TV Daniel Anaya, estudiante del Politécnico y habitante de la zona.

Esta estructura se convirtió en la única salida para escapar del caos. Entre empujones, gritos y el pánico de que pudiera colapsar, cientos lo atravesaron para ponerse a salvo.

Desde las 21:00 horas se cerró el puente. Foto: Jennifer Turrubiartes

¿Por qué cerraron el puente peatonal de La Concordia?

Aunque en un inicio el puente permanecía abierto, horas después Protección Civil de Iztapalapa decidió cerrarlo la noche del 10 de septiembre, al detectar que la estructura se tambaleaba mientras las personas la usaban para huir del caos.

Durante esa noche, brigadistas apoyaron a los transeúntes a cruzar de forma segura; sin embargo, la mañana del 11 de septiembre el apoyo ya no estaba. Alexis Romero, vecino que iba rumbo al Metro Santa Marta, relató que esperó varios minutos y al no ver a nadie, tuvo que arriesgarse entre los autos de la carretera México-Puebla.

“No se me hace justo, nosotros teníamos un puente para no pasar el riesgo de correr en la autopista que es muy transitada”. Alexis Romero

El puente ya presentaba daños antes de la explosión

Vecinos contaron para Uno TV, que el puente de La Concordia ya estaba deteriorado desde hace meses, pues durante la construcción de la Línea 11 del Metro fue seccionado por una trabe del Trolebús elevado.

Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes

Para suplirlo, autoridades instalaron un puente provisional de tubos y plásticos, al que muchos temían subirse. “Ayer daba miedo cruzar, porque ya no tiene todos sus escalones y con tanta gente parecía que se iba a colapsar”, dijo Vanesa Romero, habitante que lo utilizó tras la explosión.

Ahora, tanto Vanesa como Alexis y otros vecinos piden que, tras la tragedia, se tomen medidas para reparar el puente adecuadamente, evitando que más personas tengan que arriesgarse a cruzar por la autopista o por el provisional.

¿Quién debe reparar el puente peatonal de La Concordia?

Este medio preguntó a elementos de Protección Civil de Iztapalapa sobre los planes de reparación. La respuesta fue que la decisión recaerá en el área de obras de la alcaldía, aunque aclararon que, “debido a que el puente se encuentra en una zona limítrofe, la responsabilidad de su mantenimiento corresponde al Estado de México“.

Foto: Jennifer Turrubiartes

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]