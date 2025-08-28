Aún hay tiempo: anuncian fecha para recoger tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares

GENERANDO AUDIO...

Tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares. Foto: Cuartoscuro

Si no acudiste a tu llamado para recoger la tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares de secundaria, no está perdido el trámite, pues, todavía puedes obtener tu vale electrónico a partir del 1 de septiembre, informó el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien).

¿Cuándo se puede recoger la tarjeta Uniformes y Útiles Escolares?

De acuerdo con Fibien, los padres que no hayan recogido la tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares podrán tenerla a partir del 1 de septiembre en las oficinas ubicadas en el centro de la capital.

Para poder recoger la tarjeta, las autoridades establecieron un horario de atención, el cual será:

Lunes a jueves: de 9:00 a 17:00 horas.

de 9:00 a 17:00 horas. Viernes: de 9:00 a 14:00 horas.

¿Dónde recoger la tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares?

Para poder recoger la tarjeta, es necesario acudir, a partir del 1 de septiembre y en el horario establecido, a las oficinas que se encuentran en:

Bucareli 134, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Requisitos para recoger la tarjeta

Autoridades destacaron que para poder recoger la nueva tarjeta es necesario presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (original y copia)

CURP del beneficiario

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses

Carta invitación, mensaje SMS o consulta a través del link enviado por el Gobierno de la Ciudad de México

¿Todos pueden recoger la tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares?

De acuerdo con las autoridades, no todos podrán recoger la tarjeta, pues algunas aún están vigentes y activas. Para saber si eres de las personas que debe pasar por la nueva tarjeta es necesario revisar la aplicación si la tarjeta aparece en color vino, quiere decir que aún está activa. En caso de que aparezca en color gris, es momento de pasar por el nuevo plástico.