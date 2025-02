GENERANDO AUDIO...

Valentina Gilabert es la joven que resultó herida tras un ataque de la influencer Marianne “N”. Su estado de salud es delicado, según reportes, se encuentra hospitalizada, en terapia intensiva y en coma inducido.

Marianne “N” atacó a Valentina Gilabert con arma blanca. La creadora de contenido agredió a la modelo en un condominio habitacional con un cuchillo en más de 15 ocasiones.

¿Cuál es el estado de salud de Valentine Gilabert, joven atacada por Marianne “N”?

Valentina Gilabert también es famosa. Además de su desarrollo en el modelaje, también es influencer. Luego del ataque del que fue objeto, Marianne “N” fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

La agresión al parecer resultó de una discusión entre Marianne y Valentina, esta última es la presunta actual pareja del ex de la influencer, quien actualmente permanece en internamiento preventivo.

Valentina ha tenido varias intervenciones quirúrgicas. Sus lesiones se presentaron principalmente en las manos, el pecho y el cuello. A días del ataque, su familia dio a conocer en redes sociales cuál es su estado de salud.

“Lamentamos comunicarles que la vida de Valentina sigue en peligro, está en terapia intensiva, está intubada y en coma inducido. Todavía no se sabe qué pueda suceder con la vida de Valentina. Se está investigando el caso como homicidio, ella recibió más de 10 puñaladas, esto no es cualquier cosa”

Informó Maureen Papon, madre de Valentina

La madre de la joven atacada, puntualizó que será sólo la familia la única que dará información confiable.

Maureen hizo un llamado en su video a las autoridades mexicanas, entre ellas, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que se haga justicia por el caso de su hija.

“Solicitamos apoyo de la señora presidenta, nuestra jefa de Gobierno Clara Brugada y la fiscal Alcalde, esto no puede quedar impune, no pueden seguir pasando cosas de éste tipo y que no suceda nada, no les puedo dar más información para no afectar el proceso legal”

Maureen Papon, madre de Valentina

Desde el miércoles 5 de febrero, día en que se propició el ataque, los familiares de Gilabert lanzaron una convocatoria solicitando donadores de sangre.

Chloe, hermana de la influencer también se manifestó en redes sociales para expresar su molestia por la situación y exigió el actuar de las autoridades por el acto que los mantiene en incertidumbre mientras Valentina lucha por sobrevivir.

“¡Justicia para Valentina! Mi hermana está luchando por su vida en el hospital #justiciaparavalentinag”

Publicó Chloe

