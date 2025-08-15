Vales de uniformes y útiles en CDMX 2025: consulta cuándo te toca recogerlos

GENERANDO AUDIO...

El apoyo es para estudiantes de secundaria. Foto: Fibien

El regreso a clases está cerca y en la Ciudad de México (CDMX), ya arrancó la entrega de las nuevas tarjetas del programa Uniformes y Útiles Escolares 2025-2026 para estudiantes de secundaria.

Tienes hasta el 16 de agosto para recogerlas, así que revisa bien tu fecha y sede para no quedarte sin este apoyo, informó el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien)

¿Quiénes deben recoger la nueva tarjeta?

Del 13 al 16 de agosto, deben acudir las y los alumnos que:

Pasan de 6° de primaria a 1° de secundaria

De 1° a 2° de secundaria

De 2° a 3° de secundaria

Este beneficio es exclusivo para estudiantes inscritos en escuelas públicas y con registro vigente en la plataforma Mi Beca para Empezar.

La nueva tarjeta sustituye a la anterior y el saldo se transferirá automáticamente.

Documentos que necesitas llevar

La madre, padre o tutor debe presentar:

Identificación oficial vigente

Carta invitación

Si no tienes la carta invitación, puedes llevar:

Copia de identificación oficial con fotografía

CURP del estudiante

En caso de que otra persona recoja la tarjeta, debe presentar carta poder firmada y copias de identificación de ambas personas.

Consulta tu sede y horario

Revisa tus mensajes para conocer la sede, fecha y hora que te asignaron. Esta información también está disponible en la invitación física, digital o en el comprobante descargable desde Llave CDMX Expediente.

Entregas por alcaldía

Este jueves 14 de agosto, la entrega se realizó en Iztacalco, Tlalpan y Venustiano Carranza. Recuerda verificar tu carta invitación para confirmar el horario y los documentos requeridos.

No dejes pasar la fecha, la entrega termina el 16 de agosto y este apoyo es clave para que los estudiantes cuenten con todo lo necesario en el regreso a clases.

