GENERANDO AUDIO...

Los vales Mercomuna son canjeables por despensa. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México anunció a finales de julio el arranque del programa Vales Mercomuna 2025, un apoyo en especie para personas de entre 19 y 56 años, con un valor de mil pesos exclusivamente para despensa.

Mientras avanza el registro, miles de personas ya inscritas esperan detalles sobre el siguiente paso: cuándo y dónde recibirán sus vales, los cuales suelen entregarse en eventos públicos encabezados por autoridades capitalinas.

¿Dónde y cuándo entregarán los vales Mercomuna?

Hasta ahora no hay una fecha oficial confirmada, pero de acuerdo con la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, la entrega podría realizarse en los próximos días mediante eventos públicos en las alcaldías, como ha ocurrido en años anteriores.

Se prevé que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, participe en los primeros actos de entrega, como parte del arranque formal del programa.

¿Quiénes pueden registrarse y cómo?

El registro sigue abierto para personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener entre 19 y 56 años de edad

Vivir en alguna alcaldía de la Ciudad de México

No ser beneficiario de otro programa social local

Contar con CURP, comprobante de domicilio y credencial del INE

El trámite se realiza de forma presencial y personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana realiza registros casa por casa, por lo que no es necesario trasladarse a algún módulo.

Este programa está enfocado en apoyar a personas que no forman parte de otros padrones sociales activos del Gobierno capitalino.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]