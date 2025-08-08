GENERANDO AUDIO...

Vales Mercomuna 2025. Foto: Cuartoscuro.

Tras el arranque del programa Vales Mercomuna 2025, miles de capitalinos que ya completaron su registro esperan la siguiente etapa: la entrega oficial de este apoyo alimentario con valor de mil pesos, canjeable exclusivamente por productos de la canasta básica en negocios locales.

De acuerdo con la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, aunque aún no hay una fecha oficial confirmada, la entrega podría comenzar en los próximos días mediante eventos públicos en las distintas alcaldías, tal como ha sucedido en años anteriores.

Se prevé que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabece los primeros actos de entrega como parte del arranque formal del programa.

¿Dónde se entregarán los Vales Mercomuna 2025?

Se prevé que los puntos de entrega serán espacios públicos de cada alcaldía, con presencia de brigadas oficiales y verificación de beneficiarios. La ubicación exacta se dará a conocer a través de canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.

Requisitos para recibir el apoyo de Vales Mercomuna 2025

El registro sigue abierto para personas que cumplan con estas condiciones:

Tener entre 19 y 56 años

Residir en alguna alcaldía de la CDMX

No ser beneficiario de otro programa social local

Presentar CURP, INE y comprobante de domicilio vigente

El trámite se realiza de forma presencial, mediante visitas casa por casa por parte de personal autorizado, por lo que no es necesario acudir a módulos.

Importante

Las autoridades reiteraron que el programa es gratuito y que no se debe entregar documentación a personas sin credencial oficial. No existen registros grupales ni a través de intermediarios.