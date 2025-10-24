GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Programa de Ingreso Social MERCOMUNA Ciudad de México 2025 busca fortalecer la economía local mediante la entrega de vales físicos de mil pesos, que pueden canjearse en tiendas de abarrotes, carnicerías, pollerías, verdulerías y mercados públicos de la capital.

El apoyo está dirigido a personas de entre 19 y 56 años que vivan en la Ciudad de México y encabecen un hogar en situación de pobreza o vulnerabilidad, de acuerdo con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO).

Entre los objetivos del programa destacan:

Fortalecer la economía familiar.

Impulsar el consumo en pequeños negocios de barrio.

Apoyar la autonomía económica de las mujeres.

Promover el abasto comunitario.

¿Cuánto tiempo tienes para canjear los vales MERCOMUNA?

Cada persona beneficiaria recibe mil pesos, distribuidos en dos o tres ministraciones durante 2025, a través de vales físicos que se pueden utilizar en los establecimientos participantes del programa.

Aunque las reglas de operación del programa no especifican un plazo exacto para el canje, los vales solo son válidos mientras el programa esté activo, es decir, durante 2025.

Por ello, las autoridades recomiendan usarlos antes de que concluya el año para evitar cualquier inconveniente o pérdida de vigencia.

Los vales MERCOMUNA pueden canjearse en negocios locales y mercados públicos registrados en el programa.

La lista de establecimientos se actualiza diariamente en la página oficial del Gobierno de la Ciudad de México y en las redes sociales de la Secretaría de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas (SAPCI).