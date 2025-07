GENERANDO AUDIO...

Vales Mercomuna CDMX 29025. Cuartoscuro

El programa de los Vales Mercomuna CDMX 2025 inició su etapa de registro, el cual será realizado por personal del gobierno capitalino de forma presencial, en zonas vulnerables de la ciudad. Este esquema entregará vales por mil pesos para adquirir productos de primera necesidad en negocios locales.

El registro no solo incluye a beneficiarios, sino también a comercios interesados en aceptar estos vales como medio de pago. Las autoridades de la Ciudad de México reiteraron que todo el proceso será directo, sin intermediarios ni gestores.

¿Dónde y cómo se realiza el registro para Vales Mercomuna CDMX 2025?

El registro será casa por casa entre el lunes 28 de julio y el sábado 9 de agosto, únicamente para personas de entre 19 y 59 años que vivan en zonas en situación vulnerable. La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana es la encargada de llevar a cabo el proceso.

Cada vivienda podrá inscribir a una sola persona. El programa reiniciará desde cero, por lo que incluso quienes ya eran beneficiarios deberán registrarse de nuevo.

Los comercios locales también podrán sumarse de forma voluntaria para recibir estos vales. Serán identificables mediante una calcomanía oficial colocada por el personal autorizado.

Documentos necesarios y monto que otorgan los Vales Mercomuna 2025

Las autoridades solicitarán tres documentos básicos para completar el registro:

CURP

Credencial del INE

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Una vez inscritos, los beneficiarios recibirán vales por un monto de mil pesos, que funcionarán como moneda local y podrán ser canjeados por productos básicos como carne, pollo, abarrotes, entre otros.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a no entregar documentos a personas que no se identifiquen con credencial oficial. Además, señalaron que no habrá registros grupales ni intermediarios de partidos u organizaciones.