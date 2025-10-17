Lista completa de negocios que aceptan vales Mercomuna en la CDMX

Vales Mercomuna
Vales Mercomuna. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha los  Vales Mercomuna, con lo que busca apoyar a las familias y fortalecer la “economía local y de barrio”, pues son aceptados en varios establecimientos de las 16 alcaldías capitalinas.

Listado completo de las tiendas donde se aceptan los vales Mercomuna

A través de su página oficial, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la lista de los comercios en donde se reciben los vales Mercomuna. En la rama de alimentos se aceptan en:

  • Desayunos Balcones en Álvaro Obregón
  • El sazón de la abuela en Álvaro Obregón
  • Cocina López en Azcapotzalco
  • Carnicería “El Matador” en Gustavo A. Madero
  • Carnicería “Becerro de oro” en Azcapotzalco
  • Carnicería mariana en Azcapotzalco
  • Pollería Peña en Azcapotzalco
  • Pollería Raúl en Xochimilco
  • Cremería y abarrotes Nelly en Xochimilco
  • Frutas Verduras Ángel en Álvaro Obregón
  • Frutería miranda en Benito Juárez
  • Recaudería del Sur en Coyoacán
  • Frutería castillo en Cuauhtémoc

Los vales Mercomuna también se reciben en farmacias como:

  • Farmacia del Carmen en Álvaro Obregón
  • Farmacia Lorena en Azcapotzalco
  • Farmacia Ramírez en Benito Juárez
  • Farmacia la Fe en Coyoacán
  • Farmacia Unión en Cuajimalpa

Entre los negocios que aceptan los vales Mercomuna también se encuentran algunas papelerías y tlapalerías en diversas colonias de las 16 alcaldías de la capital, como:

  • Tlapalería Ruth en Álvaro Obregón
  • Tlapalería del Valle en Tláhuac
  • Papelería La Ventanita en Álvaro Obregón.

De acuerdo con el listado de las autoridades, los vales Mercomuna también se aceptan en:

  • Dulcerías
  • Panaderías
  • Carpinterías
  • Hojalatería y pintura automotriz
  • Tapicerías
  • Caldos de gallina
  • Rosticerías
  • Accesorios de celular

El Gobierno capitalino puso a disposición, en su sitio oficial, la lista completa con información detallada de todos los establecimientos.

