Lista completa de negocios que aceptan vales Mercomuna en la CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha los Vales Mercomuna, con lo que busca apoyar a las familias y fortalecer la “economía local y de barrio”, pues son aceptados en varios establecimientos de las 16 alcaldías capitalinas.
Listado completo de las tiendas donde se aceptan los vales Mercomuna
A través de su página oficial, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la lista de los comercios en donde se reciben los vales Mercomuna. En la rama de alimentos se aceptan en:
- Desayunos Balcones en Álvaro Obregón
- El sazón de la abuela en Álvaro Obregón
- Cocina López en Azcapotzalco
- Carnicería “El Matador” en Gustavo A. Madero
- Carnicería “Becerro de oro” en Azcapotzalco
- Carnicería mariana en Azcapotzalco
- Pollería Peña en Azcapotzalco
- Pollería Raúl en Xochimilco
- Cremería y abarrotes Nelly en Xochimilco
- Frutas Verduras Ángel en Álvaro Obregón
- Frutería miranda en Benito Juárez
- Recaudería del Sur en Coyoacán
- Frutería castillo en Cuauhtémoc
Los vales Mercomuna también se reciben en farmacias como:
- Farmacia del Carmen en Álvaro Obregón
- Farmacia Lorena en Azcapotzalco
- Farmacia Ramírez en Benito Juárez
- Farmacia la Fe en Coyoacán
- Farmacia Unión en Cuajimalpa
Entre los negocios que aceptan los vales Mercomuna también se encuentran algunas papelerías y tlapalerías en diversas colonias de las 16 alcaldías de la capital, como:
- Tlapalería Ruth en Álvaro Obregón
- Tlapalería del Valle en Tláhuac
- Papelería La Ventanita en Álvaro Obregón.
De acuerdo con el listado de las autoridades, los vales Mercomuna también se aceptan en:
- Dulcerías
- Panaderías
- Carpinterías
- Hojalatería y pintura automotriz
- Tapicerías
- Caldos de gallina
- Rosticerías
- Accesorios de celular
El Gobierno capitalino puso a disposición, en su sitio oficial, la lista completa con información detallada de todos los establecimientos.