Lista completa de negocios que aceptan vales Mercomuna en la CDMX

Vales Mercomuna. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha los Vales Mercomuna, con lo que busca apoyar a las familias y fortalecer la “economía local y de barrio”, pues son aceptados en varios establecimientos de las 16 alcaldías capitalinas.

Listado completo de las tiendas donde se aceptan los vales Mercomuna

A través de su página oficial, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la lista de los comercios en donde se reciben los vales Mercomuna. En la rama de alimentos se aceptan en:

Desayunos Balcones en Álvaro Obregón

El sazón de la abuela en Álvaro Obregón

Cocina López en Azcapotzalco

Carnicería “El Matador” en Gustavo A. Madero

Carnicería “Becerro de oro” en Azcapotzalco

Carnicería mariana en Azcapotzalco

Pollería Peña en Azcapotzalco

Pollería Raúl en Xochimilco

Cremería y abarrotes Nelly en Xochimilco

Frutas Verduras Ángel en Álvaro Obregón

Frutería miranda en Benito Juárez

Recaudería del Sur en Coyoacán

Frutería castillo en Cuauhtémoc

Los vales Mercomuna también se reciben en farmacias como:

Farmacia del Carmen en Álvaro Obregón

Farmacia Lorena en Azcapotzalco

Farmacia Ramírez en Benito Juárez

Farmacia la Fe en Coyoacán

Farmacia Unión en Cuajimalpa

Entre los negocios que aceptan los vales Mercomuna también se encuentran algunas papelerías y tlapalerías en diversas colonias de las 16 alcaldías de la capital, como:

Tlapalería Ruth en Álvaro Obregón

Tlapalería del Valle en Tláhuac

Papelería La Ventanita en Álvaro Obregón.

De acuerdo con el listado de las autoridades, los vales Mercomuna también se aceptan en:

Dulcerías

Panaderías

Carpinterías

Hojalatería y pintura automotriz

Tapicerías

Caldos de gallina

Rosticerías

Accesorios de celular

El Gobierno capitalino puso a disposición, en su sitio oficial, la lista completa con información detallada de todos los establecimientos.