Fotos: Curatoscuro

Los vales Mercomuna CDMX 2025 apoyan a personas en situación de vulnerabilidad con $1,000 pesos en vales físicos, canjeables en mercados públicos, comercios locales y tiendas de barrio de la capital.

El programa está dirigido a personas de 19 a 56 años que encabezan un hogar en la Ciudad de México y que viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

Requisitos básicos:

Residir en la CDMX.

Tener entre 19 y 56 años.

Ningún otro integrante de la familia puede estar registrado en el programa.

El apoyo económico se entrega en 2 o 3 ministraciones a lo largo de 2025.

¿Qué productos se pueden comprar con los vales Mercomuna?

El beneficio está limitado a productos de la canasta básica alimentaria, entre ellos:

Carne de res, cerdo o pollo

de res, cerdo o pollo Frutas y verduras frescas

Legumbres, cereales y abarrotes

Lácteos y alimentos procesados de consumo básico

No se permite el canje por productos no alimenticios ni bebidas alcohólicas.

¿Dónde aceptan los vales Mercomuna CDMX?

Los vales pueden usarse solo en establecimientos de la capital autorizados, como:

Mercados públicos

Comercios locales establecidos

Tiendas de barrio

Cada negocio participante debe mostrar una calcomanía oficial visible que confirme que acepta los vales Mercomuna.

