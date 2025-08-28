Vales Mercomuna: qué productos de la canasta básica puedes comprar en CDMX
Los vales Mercomuna CDMX 2025 apoyan a personas en situación de vulnerabilidad con $1,000 pesos en vales físicos, canjeables en mercados públicos, comercios locales y tiendas de barrio de la capital.
El programa está dirigido a personas de 19 a 56 años que encabezan un hogar en la Ciudad de México y que viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.
Requisitos básicos:
- Residir en la CDMX.
- Tener entre 19 y 56 años.
- Ningún otro integrante de la familia puede estar registrado en el programa.
El apoyo económico se entrega en 2 o 3 ministraciones a lo largo de 2025.
¿Qué productos se pueden comprar con los vales Mercomuna?
El beneficio está limitado a productos de la canasta básica alimentaria, entre ellos:
- Carne de res, cerdo o pollo
- Frutas y verduras frescas
- Legumbres, cereales y abarrotes
- Lácteos y alimentos procesados de consumo básico
No se permite el canje por productos no alimenticios ni bebidas alcohólicas.
¿Dónde aceptan los vales Mercomuna CDMX?
Los vales pueden usarse solo en establecimientos de la capital autorizados, como:
- Mercados públicos
- Comercios locales establecidos
- Tiendas de barrio
Cada negocio participante debe mostrar una calcomanía oficial visible que confirme que acepta los vales Mercomuna.